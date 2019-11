Novembre PataVino 2019, tutti gli eventi del fine settimana

Terzo weekend di eventi per Novembre PataVino, giunto quest'anno alla sua sesta edizione, un vero e proprio festival che invaderà la città di Padova e i suoi luoghi più caratteristici con un ricco calendario di oltre 50 appuntamenti fino al 7 dicembre. Un lungo viaggio tra musica, teatro, arte e fotografia con incontri, spettacoli, mostre e degustazioni per valorizzare le eccellenze del territorio.

La rassegna, ideata dall'associazione culturale Veneto Suoni e Sapori, è promossa da Comune di Padova Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive e Commercio con la partnership di Argos, Volvo Autoserenissima, Banca Patavina, Ciels, Consorzio Vini dei Colli Euganei, Pasticceria Giotto, Radio Cafè, Gelateria La Romana e Gruppo Elan Vital.

Venerdì 22 novembre

Il weekend si apre venerdì 22 novembre alla Gelateria La Romana di Corso Milano che ripropone anche per questa edizione di Novembre PataVino l'evento Un gelato per Alice promosso da ALICE per i DCA, associazione di volontariato nata per dare sostegno a ragazze e ragazzi che soffrono di un Disturbo del Comportamento Alimentare.

Un evento che coniuga musica, gelato e solidarietà e che coincide con l'inaugurazione di Piazzetta Milano, spazio aperto di Corso Milano nato dalla collaborazione tra i negozi Store Flagship Kartell e Prelibate Tentazioni, il Ristorante Antico Brolo e la Gelateria La Romana.

Un plateatico en plein air che nei prossimi mesi ospiterà mostre, concerti, attività culturali e di valorizzazione delle specialità enogastronomiche del territorio.

Per tutto il pomeriggio di oggi si potrà degustare il gelato LillAlice, rigorosamente di color lilla e creato appositamente per l'occasione.

Ad arricchire l'evento alle 18.30 l'esibizione del coro Astronote, diretto da Giuseppe Murineddu, una formazione vocale da sempre sensibile al mondo del volontariato e alla beneficenza.

Il loro repertorio, eseguito interamente a cappella, spazia dalle canzoni pop - italiane e internazionali - ad altri brani del repertorio polifonico.

Sabato 23 novembre

Sabato 23 novembre continuano gli eventi con 4 appuntamenti imperdibili.

La giornata si apre alle 17 da Hifi Record, punto vendita specializzato in sistemi HiFi e vinili, che in collaborazione con il Consorzio Vini dei Colli Euganei proporrà l'ascolto di una selezione di vinili particolarmente interessanti dal punto di vista della qualità della registrazione con la degustazione di alcuni dei migliori vini del nostro territorio.

Un vero e proprio tripudio di sensi per il palato e per le orecchie. Ingresso libero

Si continua alle 18.30 in Sala della Gran Guardia con due ospiti attesissimi, i giornalisti e conduttori radio-televisivi David Parenzo e Luca Telese che presentano la conferenza “I falsari”, tratta dall'ultimo libro di Parenzo.

In tutto il continente, come in una sorta di caccia alle streghe, le forze politiche emergenti si stanno coalizzando per mettere fine al progetto di un’Europa «unita nella diversità». In Italia, in particolare, siamo passati da Roma ladrona allo spauracchio della perfida Bruxelles, mentre chi inveiva contro la Casta ora siede nei banchi del governo, mettendo ogni giorno a repentaglio tenuta economica e reputazione internazionale del paese. Per raccontare un fenomeno tra i più subdoli e destabilizzanti degli ultimi anni, con tono irriverente i due giornalisti accompagneranno il pubblico in un viaggio nelle istituzioni europee, con le loro virtù e contraddizioni, cercando di smascherare le bufale dei «falsari» che lanciano accuse infondate contro i presunti lobbisti che si nasconderebbero nell’Europarlamento e gli sprechi dei burocrati di Strasburgo.

L'incontro si concluderà con una degustazione enogastronomica a cura di Consorzio Vini Colli Euganei e Pasticceria Giotto.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti su novembrepatavino.eventbrite.com

Dancefloor in centro

Dalle ore 19 la centralissima via Cavour, lungo il Liston, si trasforma per una sera in dancefloor con musiche anni ‘70, ‘80 e '90. Alla consolle il famoso Dj Luciano Gaggia che da 38 anni riempie le piazze del Veneto e rinomati locali di tutta Italia e non solo.

L’evento si inserisce all’interno di Art & Ciocc, una delle più grandi feste d’Italia dedicate al cioccolato artigianale, giunta ormai alla sua XII edizione e che si terrà dal 20 al 24 novembre nelle vie del centro storico di Padova (via del Risorgimento, via S. Lucia, tratto di via Altinate, via Cavour, via VIII Febbraio).

Evento aperto a tutti in collaborazione con Mark. Co. & Co. e ASCOM Confcommercio.

Per il ciclo “Cene a teatro” alle 19:15 l'accogliente Barco Teatro – spazio polifunzionale dove teatro, musica, arte e cibo si incontrano con eventi a cadenza settimanale – propone in occasione di Novembre PataVino lo spettacolo Cena con delitto. La Protagonista prodotto dalla Compagnia Cast (CAST Comunicazione Arte Spettacolo Teatro) per la regia di Simone Toffanin. Alla cena di gala per la prima italiana di un famoso spettacolo che ha sbancato Broadway, il produttore Filippo Bernasconi assieme alla moglie presenta orgoglioso a tutti gli ospiti presenti il cast e la protagonista dello spettacolo. Ma voci maligne già circolano tra i tavoli: non tutto è come sembra e forse la serata di festa potrebbe diventare molto movimentata. Direzione artistica a cura di Bruno Lovadina.

Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti (€25 cena - €15 spettacolo) al numero 375 5764000 o via mail a info@barcoteatro.it

Il programma completo del Novembre PataVino è disponibile sul sito web ufficiale www.novembrepatavino.it mentre tutti gli aggiornamenti in tempo reale potranno essere seguiti sulla pagina Facebook Suoni Patavini.

