Novembre PataVino 2019, tutti gli eventi di martedì 3 a giovedì 5 dicembre

Ultima settimana di eventi per Novembre PataVino, giunto quest’anno alla sua sesta edizione, un vero e proprio festival che sta animando la città di Padova e i suoi luoghi più caratteristici con un ricco calendario di oltre 50 appuntamenti fino al 7 dicembre.

Un lungo viaggio tra musica, teatro, letteratura, giornalismo, arte e fotografia con incontri, spettacoli, mostre, degustazioni e serate gourmet per valorizzare le eccellenze del territorio.

La rassegna, ideata dall’associazione culturale Veneto Suoni e Sapori, è promossa da Comune di Padova Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive e Commercio con la partnership di Argos, Volvo Autoserenissima, Banca Patavina, Ciels, Consorzio Vini dei Colli Euganei, Pasticceria Giotto, Radio Cafè, Gelateria La Romana e Gruppo Elan Vital.

Martedì 3 dicembre

La settimana si apre martedì 3 dicembre all’Auditorium del Centro Culturale Altinate San Gaetano (via Altinate) con l’evento Verso il Cantanatale 2019: le storie, la musica, i protagonisti.

Una serata-evento per raccontare Cantanatale, la manifestazione libera, gratuita e solidale per i bambini ricoverati all’Ospedale di Padova, nata l’anno scorso da un’idea di Leandro Barsotti con il sostegno dell’amministrazione pubblica – con in prima linea il sindaco Sergio Giordani – e del direttore della Clinica Pediatrica prof. Giorgio Perilongo.

Verrà presentato il videoclip della canzone scelta quest’anno come colonna sonora del Cantanatale, Feliz Navidad, in una nuova versione curata da Giorgio Pavan e Leandro Barsotti. A interpretarla un nutrito gruppo di cantanti e personaggi veneti che si sono prestati gratuitamente per girare il tutorial, con la regia di Matteo Menapace.

Sul palco saranno presenti alcuni protagonisti del progetto per raccontare aneddoti, cantare canzoni e presentare i dettagli dell’evento previsto per il 22 dicembre.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Mercoledì 4 dicembre

Mercoledì 4 dicembre andrà in scena al Multisala Astra all’Arcella (via T.Aspetti) uno degli appuntamenti più attesi della rassegna: la prima assoluta della conferenza-spettacolo Pensiero. Silenzio. Musica. una produzione tutta padovana che vedrà protagonisti il regista Andrea Segre e i musicisti Sergio Marchesini e Francesco Ganassin.

L’evento, realizzato in collaborazione con l’associazione Le mille e un’Arcella, vedrà Andrea Segre nella veste di regista-narratore in un progetto in cui ripercorre la propria ricerca sul ruolo della musica nel cinema di finzione e nel documentario attraverso racconti, aneddoti, riflessioni, proiezioni, ascolti.

Il tutto avviene in conversazione con la musica eseguita dal vivo da due musicisti che hanno collaborato con il regista in diverse occasioni: Sergio Marchesini alla fisarmonica e Francesco Ganassin ai clarinetti.

Lo spettacolo sarà preceduto, alle 19.30, da un incontro con gli artisti alla Libreria Limerick e dalle degustazioni proposte dalla cicchetteria Versi Ribelli, dal Consorzio Vini Colli Euganei e dall’Osteria di Fuori Porta.

Biglietto unico per spettacolo e degustazioni: Euro 10 esclusi diritti di prevendita

Prevendite presso Multisala Astra, Gabbia Dischi, Osteria di Fuori Porta, Ristorante Etico Strada Facendo e online sui circuiti Eventbrite e Vivaticket.

Giovedì 5 dicembre

Giovedì 5 dicembre, alle 20.45, in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, il CSV - Centro Servizio per il Volontariato propone al Teatro Esperia di via Chiesanuova lo spettacolo di Tiziana Di Masi dal titolo #iosiamo – Dall’Io al Noi.

Questo lavoro teatrale è il risultato di un viaggio in un’Italia che ha deciso di impegnarsi e di mettersi in gioco, dedicando il suo tempo agli altri per costruire valore, personale e sociale. Raccogliendo da nord a sud le testimonianze dei volontari impegnati su vari fronti – dalla lotta alla povertà alla tutela dei più deboli fino alla difesa dell’ambiente – l’attrice ricostruisce storie e racconta l’unica svolta possibile per creare un vero valore.

Una serata di approfondimento sulla tematica del volontariato che sarà seguita da una discussione con gli attori e gli esperti del CSV.

Ingresso libero.

Il programma

Il programma completo del Novembre PataVino è disponibile sul sito web ufficiale www.novembrepatavino.it mentre tutti gli aggiornamenti in tempo reale potranno essere seguiti sulla pagina Facebook Suoni Patavini.

