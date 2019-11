Novembre PataVino 2019, tutti gli eventi del fine settimana

Quinto weekend di eventi per Novembre PataVino, giunto quest'anno alla sua sesta edizione, un vero e proprio festival che sta animando la città di Padova e i suoi luoghi più caratteristici con un ricco calendario di oltre 50 appuntamenti fino al 7 dicembre.

Un lungo viaggio tra musica, teatro, letteratura, giornalismo, arte e fotografia con incontri, spettacoli, mostre, degustazioni e serate gourmet per valorizzare le eccellenze del territorio.

La rassegna, ideata dall'associazione culturale Veneto Suoni e Sapori, è promossa da Comune di Padova Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive e Commercio con la partnership di Argos, Volvo Autoserenissima, Banca Patavina, Ciels, Consorzio Vini dei Colli Euganei, Pasticceria Giotto, Radio Cafè, Gelateria La Romana e Gruppo Elan Vital.

Sabato 30 novembre

Sabato 30 novembre ben quattro appuntamenti!

Alle ore 14.30 Novembre PataVino ospita l'evento Padova Land of Wine Stars nell'esclusiva cornice di Palazzo della Ragione.

Protagonista Carlo Cracco, vicentino classe 1965, il più famoso tra i grandi chef usciti dalla feconda covata di Gualtiero Marchesi. Cracco, diventato negli ultimi anni un noto personaggio tv, sarà protagonista di un talk show a Palazzo della Ragione in cui si racconterà a 360 gradi tra vino e gastronomia. Al termine dell'incontro, moderato dalla giornalista Gaia Padovan con la partecipazione di Marco Sabellico, curatore della guida Vini d'Italia del Gambero Rosso.

A seguire, dalle 16.30, verrà invitato sul Liston di fronte a Palazzo Moroni per brindare con i padovani all'accensione dell'Albero di Natale. Il pomeriggio si concluderà con un concerto straordinario del gruppo Christmas Soul – guidato dalle voci di Chiara Luppi, Stevie Biondi e Luca Brighi – e da un brindisi nel Cortile di Palazzo Moroni. L’iniziativa è organizzata da Promex - Azienda Speciale CCIAA di Padova, in collaborazione con il Consorzio Vini Colli Euganei in occasione del 50esimo anniversario delle DOC Colli Euganei.

Con il patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Padova e la collaborazione di Coldiretti Padova, Cia - Agricoltori Italiani Padova e Confagricoltura Padova.

Sponsor dell'evento Unicredit Banca.

La partecipazione al talk show (che include il coupon per il brindisi natalizio) è gratuita fino a esaurimento posti.

Alle 17 l’Associazione di promozione culturale Piazzetta Milano – nata dalla collaborazione tra i negozi Store Flagship Kartell Padova e Prelibate Tentazioni, il Ristorante Antico Brolo e la Gelateria La Romana – invita la cittadinanza ad un evento itinerante che vedrà protagonisti i maestri e gli allievi delle accademie di hip hop Dance4fun ASD e Show Time Studio.I ballerini, sotto la direzione artistica di Augusta Basile e Genny Giambrone, si esibiranno sotto i portici e nella Piazzetta Milano con le spettacolari e coinvolgenti coreografie di hip hop e break dance.

Sarà l’occasione per promuovere una nuova socialità nello spazio creato in Corso Milano nello spirito dell’associazione che si propone di organizzare mostre e concerti, attività culturali e di valorizzazione delle specialità enogastronomiche del territorio.

Ingresso libero, degustazioni a pagamento. Evento aperto a tutti

Alle 19.30 Novembre PataVino incontra la stagione di prosa del Teatro Ai Colli con un evento da non perdere!

Protagonista la compagnia Teatro Boxer che vedrà in scena l'attore Andrea Pennacchi e il cantante-musicista Giorgio Gobbo con lo spettacolo Raixe Storte.

Una galoppata tra i fatti più sanguinosi della storia di questa regione, un antidoto al mito dei bei tempi antichi, dell’età dell’oro della polenta e tocio che sgorga dalle sorgenti del Po. Una sana dose di storytelling omeopatico, per conoscere il lato noir del Veneto, dai tagliagole delle paludi dei Celti ai serial killer d’oggi. L'evento sarà preceduto da una degustazione di vini offerta dalla Strada del vino Colli Euganei con la partecipazione dei due protagonisti dello spettacolo.

Biglietto per lo spettacolo: intero 8 euro, ridotto 7 euro, gratuito under 14

Degustazione gratuita su prenotazione, posti limitati.

Informazioni e prenotazioni Teatro Ai Colli tel. 049 8900599 - 327 7661425 www.teatroaicolli.it

Alle 20.30, dopo il grande successo dei precedenti appuntamenti, Novembre PataVino fa tappa ancora una volta al Bistrot del Mar, locale di S.Giorgio in Bosco che abbina colazioni, pranzi di lavoro, sushi bar, bottega con gastronomia Saordelmar Srl e cucina mediterranea. E sarà proprio il Mediterraneo il grande protagonista di una serata tutta da vivere con una cena cantata che vedrà sul palco un ensemble d'eccezione guidato da due voci molto amate dal pubblico: da un lato Marcello Semisa ("medico per hobby, musicista professionista" di origini lucane, padovano d'adozione, tra i fondatori dei Tarantolati di Tricarico nonchè co-fondatore dell'Italian Crazy Band), dall'altro il cantante Roby Simonetto, autentico mattatore in grado di coinvolgere il pubblico tra canzoni napoletane e altri grandi successi. Insieme a loro Fabio Barbaro al basso, Rocco Scappatura alla fisarmonica e Radames Zanetti al cajon. In tavola invece un menu alla carta, prevalentemente a base di pesce, ideato dagli chef di Bistrot del Mar che sapranno accontentare ogni palato con una serie di proposte che abbracceranno tutto il bacino Mediterraneo, con specialità partenopee e non solo.

Prenotazione obbligatoria allo 0495996551 o su info@bistrotdelmar.com

Domenica 1 dicembre

Il weekend si chiude domenica 1 dicembre con tre appuntamenti.

Alle 11 lo storico Caffè Pedrocchi celebra il Movember, evento nazionale di carattere sociale. Dall’unione delle parole “Moustache” e “November” nasce la campagna “Movember” simbolicamente rappresentata dal gesto di farsi crescere i baffi per stimolare la consapevolezza sui mali maschili fisici ma anche mentali, come la depressione, causa di suicidio.

Il Movember Team ENAV , capitanato da Marco Borlina, da anni si distingue per i fantastici successi delle proprie campagne di sensibilizzazione svolte anche in collaborazione con il Caffè Pedrocchi. Il main event 2019 sarà un emozionante brunch che si svolgerà nella sala nobile del Caffè e che sarà impreziosito dalla partecipazione della psicologa Dott.ssa Boscolo Giuditta Bomba, dalle creazioni artistiche della disegnatrice e illustratrice Giulia Mucignato e dalle atmosfere musicali lounge del sassofonista Enrico Di Stefano.

Brunch su prenotazione fino a esaurimento posti

Informazioni e prenotazioni 049 8781231 prenotazioni@caffepedrocchi.it

Dalle ore 15 Novembre PataVino si trasferisce ad Arsego dove Garden Cavinato promuove un pomeriggio di festa in tema natalizio dedicato a bambini e famiglie. Tantissimi i momenti di intrattenimento immersi nella magica atmosfera del mercatino di Natale del Garden: truccabimbi, palloncini, giochi, indovinelli e il tanto atteso arrivo di Babbo Natale! Imperdibile il concerto, in collaborazione con i ragazzi della compagnia UVM show&musical, con le più belle e famose canzoni natalizie dei cartoni animati! Per l'occasione il Garden ospiterà i volontari dell'Associazione Associazione Gioco e Benessere in Pediatria Onlus che prepareranno per tutti cioccolata calda e vin brulè in cambio di una piccola offerta a sostegno delle loro attività ricreative all'interno dell'Ospedale di Padova. Questo appuntamento si inserisce nel ricco calendario di eventi, corsi e laboratori culturali che Garden Cavinato ha in programma per il periodo natalizio.

Ingresso libero, evento aperto a tutti.

Chiude il weekend, alle 17.30, un concerto di musica classica al Barco Teatro di via Orto Botanico. Protagonista lo zArt Quartet (E.F. Maligno e S. Sottolano violini, S. Speyer viola, F. Ragnini violoncello), ensemble nato nel 2016 e vincitore del I Premio, del premio del pubblico e del premio per la miglior esecuzione del brano d’obbligo al I Concorso per Quartetti d’archi Sergio Dragoni di Milano. Selezionato nel 2017 da Le Dimore del Quartetto, lo zArt Quartet si è esibito per le stagioni della Società del Quartetto di Milano, della Filarmonica di Rovereto, della Società del Quartetto di Vicenza e del Colibrì Ensemble. Per il ciclo “Transitions” Barco Teatro propone il confronto tra musiche di Haydn e Janacek.

Introduzione a cura di Alessandro Tommasi, al termine del concerto aperitivo con gli artisti.

Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti (tel. 375 5764000 info@barcoteatro.it)

Il programma

Il programma completo del Novembre PataVino è disponibile sul sito web ufficiale www.novembrepatavino.it mentre tutti gli aggiornamenti in tempo reale potranno essere seguiti sulla pagina Facebook Suoni Patavini.

