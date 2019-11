Novembre PataVino 2019, tutti gli eventi da martedì 5 a venerdì 7

Prima settimana di eventi per Novembre PataVino, giunto quest'anno alla sua sesta edizione, un vero e proprio festival che invaderà la città di Padova e i suoi luoghi più caratteristici con un ricco calendario di oltre 50 appuntamenti fino al 7 dicembre.

Un lungo viaggio tra musica, teatro, letteratura, giornalismo, arte e fotografia con incontri, spettacoli, mostre, degustazioni e serate gourmet per valorizzare le eccellenze del territorio.

La rassegna, ideata dall'associazione culturale Veneto Suoni e Sapori, è promossa da Comune di Padova Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive e Commercio con la partnership di Argos, Volvo Autoserenissima, Banca Patavina, Consorzio Vini dei Colli Euganei, Pasticceria Giotto, Radio Cafè, Gelateria La Romana e Gruppo Elan Vital.

La settimana si apre martedì 5 novembre con una serata tra chiacchiere e buon cibo al Caffè Letterario Treccani, il primo e unico locale in Italia a firma dello storico Istituto di Cultura.

Protagonista il Magnifico Rettore dell’Università di Padova Rosario Rizzuto a cui è dedicato il secondo appuntamento della rassegna Questa sera sono a cena con, una cena aperta a tutti con un ospite d’onore, un’occasione per cenare con un’autorità della città, un personaggio famoso, ogni primo martedì del mese. Prenotazione obbligatoria ai numeri 0496750024 e 3802391963 o via mail a info@caffeletterariotreccanipadova.it

Giovedì 7 novembre

Giovedì 7 novembre ci spostiamo nel Quartiere Sant'Osvaldo per una serata tra ostriche e champagne al Simon’s Bistrot

In occasione di Novembre PataVino verrà proposto un percorso tutto da gustare con una selezione di ostriche di diverse varietà e regioni che verranno illustrate da Andrea Nai con gli abbinamenti di champagne o metodo classico proposti dal Sommelier Alessandro De Salvia.

Prenotazione obbligatoria allo 049756256.

Venerdì 8 novembre

Un altro appuntamento tra cibo e cultura, intitolato Ladies in Blues, andrà in scena venerdì 8 novembre allo storico Caffè Pedrocchi nell'ambito dell’ampia programmazione musicale e artistica del progetto Pedrocchi in Musica.

Ad accompagnare la ristorazione le note blues dei musicisti Alessandro Friso, Antonio Lombardi e Matteo Zuccherin e la voce di Alice Nereide che esprime con la sua forza e sensibilità tutto il femminile di questa rassegna dedicata alle donne in musica.

Prenotazione consigliata allo 0498781231 o via mail a prenotazioni@caffepedrocchi.it

Il programma

Il programma completo del Novembre PataVino è disponibile sul sito web ufficiale www.novembrepatavino.it mentre tutti gli aggiornamenti in tempo reale potranno essere seguiti sulla pagina Facebook Suoni Patavini.

Per informazioni e prenotazioni:

Telefono: 342.1486878 (da lunedì a sabato orari 10-14 e 15-19)

mail: info@suonipatavini.it

web: www.novembrepatavino.it

Facebook: Suoni Patavini

