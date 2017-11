Novembre PataVino, Brunch PataVino nelle sale del Caffè Pedrocchi

Domenica 19 novembre dalle 12 alle 15 il Caffè Pedrocchi organizza il Brunch PataVino, con piatti della tradizione per soddisfare il palato di grandi e piccini.

🍂 TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE PATAVINO🍷

Un appuntamento ormai fisso della domenica padovana che in occasione di Novembre PataVino diventa Brunch PataVino: un momento di condivisione, in famiglia o con amici, all’insegna del gusto e del relax dove le proposte degli chef del Pedrocchi saranno abbinate ai vini dei colli Euganei.

Dolce e salato, tradizione e modernità, si uniscono in una sinfonia di colori e sapori per stupire gli occhi e il palato: per i genitori il menù prevede caffè, spremuta d’arancia, selezioni di the, succhi di frutta e vini al calice della Cantina Pedrocchi, yogurt con frutta e cereali, torte al taglio, crêpes alla Nutella e tiramisù in tazza, uova strapazzate e sode, crispy bacon e salsicce, mozzarella di bufala con pomodorini ciliegino, una selezione di salumi e formaggi con buffet di pane e un mix di verdurine. Per i più piccoli, inoltre, pasta al pomodoro e bocconcini di pollo impanati.

Il menù prevede particolari agevolazioni per i bambini dai 6 ai 12 anni, mentre il brunch è completamente gratuito per i piccoli fino ai 6 anni di età.

É previsto un servizio gratuito di animazione per bambini dalle ore 12 alle ore 15 in un corner dedicato.

Suoni Patavini

www.suonipatavini.it

049.9817473 - 049.658552

info@suonipatavini.it

www.caffepedrocchi.it