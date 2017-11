Novembre PataVino, The Wire Quartet & Chris Cheek al Q-Bar per Storie di Jazz

The Wire Quartet feat. Chris Cheek

Chris Cheek: sassofoni

Luca Mannutza: pianoforte

Lorenzo Conte: contrabbasso

Anthony Pinciotti: batteria

Il sassofonista americano Chris Cheek è ospite speciale giovedì 23 novembre al Q Restaurant Lounge Bar per la rassegna Storie di Jazz, promossa da Q-Bar e scuola di musica Gershwin con il gruppo The Wire Quartet, con la direzione artistica di Maurizio Camardi.

Per l’occasione arriva a Padova un quartetto all stars della scena jazz internazionale, con la tappa del tour italiano di Chris Cheek, sassofonista newyorchese di fama mondiale che si presenta al Q con il quartetto The Wire Quartet insieme a Luca Mannutza al pianoforte, Lorenzo Conte al contrabbasso e Anthony Pinciotti alla batteria.

Un ensemble italo-americano per uno scambio musicale che dà vita a un evento unico e a una musica che li rappresenta tutti, ma che è anche frutto dei differenti background culturali, dove il jazz è punto d’incontro e di interpretazione.

Standard della tradizione ma anche brani originali in un concerto da non perdere, un’occasione unica di ascoltare dal vivo Chris Cheek, uno dei più quotati sassofonisti del jazz internazionale, appartenente a pieno titolo a quell’élite di giovani innovatori facenti capo alla scena del jazz club Small’s, esplosa a New York negli anni Novanta.

BIGLIETTI

Il concerto avrà inizio alle 21.30 e sarà possibile scegliere fra tre formule:

cena con jazz menu e tavolo riservato su prenotazione

poltronissima per il solo concerto: 15 euro inclusa consumazione

ingresso generico con posto in piedi: 10 euro inclusa consumazione

È consigliata la prenotazione dei posti a cena: 049.8751680

É possibile acquistare i biglietti per il solo concerto in prevendita rivolgendosi alla scuola di musica Gershwin: 342.1486878 - info@storiedijazz.com

INFORMAZIONI

www.suonipatavini.it

