Novembre PataVino, "I Colli Euganei presentano i Top 25" al Caffè Pedrocchi

Domenica 19 novembre dalle 4 il Caffè Pedrocchi ospita, nella prestigiosa cornice della Sala Rossini, un evento dedicato ai vini d'autore e promosso dal Consorzio Vini Colli Euganei.

🍂 TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE PATAVINO🍷

Un banco d'assaggio con sedici aziende dei colli Euganei, che presenteranno i loro top 25, una selezione di vini vincitori dei due contest annuali euganei.

In più ogni azienda completerà la rosa dei vini in degustazione con un bordolese e un moscato.

Ospiti speciali un Golden Muscat dell'Alto Adige e un bordolese di Bolgheri. Nella Sala Egizia focus su Moscati e Bordolesi d'Italia.

Per tutti i partecipanti, incluso nella degustazione, il calice ufficiale di Novembre PataVino con la pratica tasca portacalice.

INGRESSO

Accesso alle degustazioni di tutti i vini in mescita previo pagamento di un contributo di 10 euro per il calice.

Speciali agevolazioni per soci Ais, Fisar e Onav con presentazione della tessera a 5 euro.

Prenotazione non obbligatoria.

INFORMAZIONI

Suoni Patavini

www.suonipatavini.it

049.9817473 - 049.658552

info@suonipatavini.it

www.caffepedrocchi.it

Evento Facebook