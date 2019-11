Novembre PataVino: tutti gli eventi e le iniziative della settimana

Primo weekend di eventi per Novembre PataVino, giunto quest'anno alla sua sesta edizione, un vero e proprio festival che invaderà la città di Padova e i suoi luoghi più caratteristici con un ricco calendario di oltre 50 appuntamenti fino al 7 dicembre.

Un lungo viaggio tra musica, teatro, letteratura, giornalismo, arte e fotografia con incontri, spettacoli, mostre, degustazioni e serate gourmet per valorizzare le eccellenze del territorio.

La rassegna, ideata dall'associazione culturale Veneto Suoni e Sapori, è promossa da Comune di Padova Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive e Commercio con la partnership di Argos, Volvo Autoserenissima, Banca Patavina, Consorzio Vini dei Colli Euganei, Pasticceria Giotto, Radio Cafè, Gelateria La Romana e Gruppo Elan Vital.

Sabato 9 novembre

Il weekend si apre sabato 9 novembre con un doppio appuntamento.

Alle ore 11 al Coffee Box, la prima caffetteria americana a Padova, che ospita l’inaugurazione della mostra fotografica Facce di Jazz del fotografo Massimo Di Vinci.

Una raccolta di volti, ritratti inconsapevoli, rubati, di musicisti che esprimono la loro arte, improvvisano, dialogano con i loro strumenti e con i loro compagni di palco. Foto che cercano di cogliere un momento, un'espressione, una luce in scena e, soprattutto, negli occhi di chi suona. Entrata libera con degustazione di vini offerta dalle cantine Maschio.

Al pomeriggio, dalle 15, ci si trasferisce al MUSME dove verranno proposte alcune visite guidate alla mostra temporanea Io vivo sano – Alimentazione e DNA, progettata da Fondazione Umberto Veronesi per svelare tutti i segreti della nutrigenomica, nutrigenetica e nutraceutica, ossia del mangiare sano e del seguire un corretto stile di vita!

Quali alimenti fanno bene? Quali sarebbe meglio evitare? Quali mangiare con moderazione?

Un'esposizione che risponde a queste ed altre domande concludendo il suo percorso con una degustazione di vini offerta dal Consorzio dei Colli Euganei.

Prenotazione obbligatoria su www.musme.it/novembre-patavino-2019

Domenica 10 novembre

Due gli appuntamenti anche per domenica 10 novembre.

Dalle 16 la cicchetteria Raixe (corso Garibaldi) sarà il luogo di incontro e fusione tra la cucina tradizionale veneta e quella dell’Estremo Oriente. In collaborazione con l’associazione culturale italo-cinese Filo di seta, il “bacaro” padovano ospiterà il laboratorio di cucina “l’arte e le tradizioni dei ravioli cinesi” a cura di Lin Liyin che spiegherà come preparare i classici ravioli cinesi e le numerose varianti in forme e gusti.

Saranno proposti due turni (alle 16 e alle 17), seguiti dalla degustazione dei ravioli abbinati agli eccellenti vini locali e a speciali cicchetti “fusion” con gli ingredienti tipici della cucina cinese. Un viaggio tra cibo, vino e cultura impreziosito da uno spettacolo di musica tradizionale cinese.

Info e prenotazioni: 049 8308924 - raixe.padova@gmail.com

Alle 18, invece, al Teatro AI Colli andrà in scena Sara, l’amicizia oltre il dolore, un musical scritto, composto e diretto dal cantattore Vittorio Matteucci che ripercorre l’esperienza di un gruppo di adolescenti che si trova ad affrontare la perdita di un’amata compagna di classe, Sara. Tutte insieme, e con l’aiuto della loro insegnante, le ragazze riusciranno però a farla rivivere nei ricordi, nelle parole e nelle risate, trovando così il modo di reagire al dolore e continuare a sorridere alla vita, proprio come avrebbe voluto la giovane amica.

Lo spettacolo, prodotto da Daigomusic, si concluderà con una degustazione offerta dalla Gelateria La Romana a sostegno dell'Associazione Gioco e Benessere in Pediatria onlus.

Biglietto unico 10 euro.

Il programma

Il programma completo del Novembre PataVino è disponibile sul sito web ufficiale www.novembrepatavino.it mentre tutti gli aggiornamenti in tempo reale potranno essere seguiti sulla pagina Facebook Suoni Patavini.

