Noventa beer festival 2019

Sei notti di rock, altrettante serate di gastronomia ruspante e divertimento. È il programma della "Noventa beer festival" ospitato per la prima volta ai campi sportivi di via Roma 141 a Noventa Padovana.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

La serie di eventi è organizzata dalla collaborazione tra Noventa football club, Dakota pub, Must pub, Pizza Brace e fantasia di Fiesso d'Artico. Realtà del territorio che si sono unite per mettere in piedi una sorta grande festa della musica.

Il programma parte subito forte venerdì 28 giugno con il rock durissimo della formazione Riff/Raff & The rocker fans club, che propone il meglio del repertorio degli AC/DC. Domani, sabato 29, sul palco del beer fest di Noventa arriva la musica elegante dei White summer, tribute band dei Led Zeppelin mentre l'evento clou del primo fine settimana è previsto per domenica 30 la sera con la Diapason Ban, forse "il" gruppo che ripropone il repertorio di Vasco Rossi più vicino all'originale, tanto che spesso proprio degli strumentisti del Blasco originale si uniscono al gruppo per riproporre in una "tale e quale show" i cavalli di battaglia della lunghissima carriera del rocker di Zocca.

Il primo fine settimana di luglio si apre con la festa di venerdì 5 dedicata agli anni '90 con il meglio dei pezzi rock e dance di quel decennio, mentre sabato 6 la tribute band "Ascolta" porta sul palco il meglio dei Pooh. Tocca alle mitiche Anime in Plexiglass (tribute a Luciano Ligabue) chiudere la rassegna domenica 7 luglio. Tutte le sere i caratteristici stand gastronomici con panini e carne alla griglia e i consueti fiumi di birra.

Info web



Evento facebook https://www.facebook.com/events/317697342514982/