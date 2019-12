Nuove forme di regionalismo e regionalità in Italia e in Europa, convegno al Bo

Martedì 17 dicembre alle ore 9.30 in Aula Nievo a Palazzo del Bo (via VIII febbraio 2, Padova), si terrà il convegno dedicato alle “Nuove forme di regionalismo e regionalità in Italia e in Europa”.

Scarica la locandiana dell'evento

Nel corso del convegno si metteranno a confronto diverse prospettive analitiche (giuridiche, politologiche, filosofiche, sociologiche, economiche) su almeno tre diverse dimensioni delle nuove regionalità in Europa:

Le istituzioni regionali in senso politico-amministrativo e le riforme istituzionali, a cui si collega anche il regionalismo differenziato italiano, a cinquant’anni dall’istituzione delle regioni a statuto ordinario;

Le city regions di tipo funzionale, emergenti con il processo di metropolizzazione a partire dalla città, o reti di città;

I movimenti etnoregionalisti e la regionalizzazione dei sistemi di partito.

Fanno da sfondo le politiche regionali dell’UE e le recenti evoluzioni che, dalla programmazione 2014-2020, tendono sempre più a valorizzare la seconda dimensione. Su questa prospettiva andrebbero adeguatamente sintonizzate anche le riforme del regionalismo differenziato in Italia.

Introduce l’incontro Patrizia Messina del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università di Padova, coordinano gli interventi di studiosi e docenti del settore Giorgia Nesti e Paolo Graziano del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Ateneo.

L’evento viene trasmesso simultaneamente anche in diretta streaming.

