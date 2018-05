"Le nuove frontiere dell’agricoltura", incontro al Crowne Plaza di Limena

Cosa ci riserva il futuro per l’innovazione ma anche per la fiscalità in agricoltura? Quali le prospettive per le imprese del settore primario, in particolare sul fronte delle opportunità offerte dal web e dai nuovi strumenti telematici? Coldiretti Padova si propone di rispondere a queste e a molte altre domande domani, mercoledì 9 maggio. a Limena (Crowne Plaza) dalle ore 16.30 in occasione dell’incontro rivolto ad imprenditori agricoli e operatori del settore primario “Le nuove frontiere dell’agricoltura”.

Ad illustrare il complesso quadro delle principali novità in campo fiscale ma anche digitale sarà il dottor Domenico Buono, Capo Servizio Tributario e Fiscale della Federazione Nazionale Coldiretti. Introduce il direttore di Coldiretti Veneto Pietro Piccioni. In primo piano le nuove opportunità per le imprese agricole, con il focus su alcune attività emergenti o che stanno conoscendo un nuovo impulso, dallo Street food all’enoturismo, dalla vendita diretta all’agriturismo e alle iniziative legate al turismo rurale.

Verrà affrontato anche l’aspetto relativo alla digitalizzazione delle imprese agricole, un processo in corso ormai da anni, che continuerà a giocare un ruolo fondamentale nell’innovazione d’impresa. In primo piano le novità di carattere fiscale per l’agricoltura, dalla gestione delle fatture elettroniche alle liquidazioni e comunicazioni telematiche. Ovviamente ci sarà la possibilità di sottoporre domande, dubbi e richieste di chiarimenti in merito ad una normativa in continua evoluzione.

Gallery