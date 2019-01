“Il nuovissimo De André. Le sue canzoni oggi”, musica e spettacolo all’Hall di Padova

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/645607495857571/

Veneto Contemporaneo

presenta

“Il nuovissimo De André”

Hall - Padova

Venerdì 18 gennaio ore 21.30

Dettagli

“Il nuovissimo De André” è uno spettacolo nato per commemorare il cantautore genovese a vent'anni dalla sua scomparsa.

Un'occasione per sentire cosa ha lasciato sulle generazioni di cantautori che lo hanno succeduto, anche le più giovani.

Un vero patrimonio il suo, un ponte tra le culture del suo tempo che lui ha tradotto nella forma semplice della canzone.

Attraverso di lui parlano alcuni tra le più grandi voci del '900. Da Bob Dylan a Brassens, da Leonard Cohen alle cantate Genovesi. La via della canzone Italiana e universale passa per lui.

Canteranno le sue canzoni

Ricky Bizzarro

Ulisse Schiavo

Erica Boschiero

Marco Iacampo

Folake Oladun

Luna Civettini

Rares Cirlian

Gerardo Pozzi

Giuseppe Vio



Alla fisarmonica Sergio Marchesini

Alle letture Irene Barichello

Ulteriori info

Le illustrazioni di Sergio Algozzino sono tratte dalla novel story Ballata per Fabrizio De Andrè/edizioni BeccoGiallo Editore.

Veneto Contemporaneo è un progetto culturale, che si propone di raccontare il territorio nella sua cangiante contemporaneità attraverso le sue voci più vitali, libere e ferventi.

Biglietti

Biglietto unico: 10 euro + d.p.

Prevendite disponibili da venerdì 21 dicembre su www.diyticket.it

