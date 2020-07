Il nuovo anno universitario inizia ora: il rettore incontra le matricole su Zoom

Manca poco all'inizio delle lezioni e le future matricole stanno in questi giorni compiendo i passi che le porteranno a diventare parte attiva e vitale della comunità Unipd.

Il rettore Rosario Rizzuto dà loro il benvenuto nel corso di un incontro telematico che si terrà lunedì 13 luglio ore 11 e, con la prorettrice alla didattica Daniela Mapelli e la prorettrice alla continuità formativa scuola-università-lavoro Daniela Lucangeli, illustra le azioni che quest'anno l'Università di Padova mette in campo per accogliere studentesse e studenti: una didattica avanzata e multidisciplinare erogata in maniera duale (in presenza e online), gli aiuti economici che consentono di dedicarsi allo studio senza timori per il futuro, il supporto personale di tutor e i servizi pensati su misura per chi studia .

Durante il webinar, che si tiene sulla piattaforma Zoom, è anche possibile rivolgere domande e chiedere approfondimenti. Per partecipare e accedere al meeting è sufficiente registrarsi online.

L'incontro viene trasmesso anche in diretta streaming sul profilo Facebook dell'Università di Padova.

Link per registrarsi:

Dettagli

Vieni a scoprire la tua nuova vita universitaria!

Scegliere cosa studiare è una sfida importante: iscriviti a questo evento online.

Vogliamo aiutarti a conoscere tutte le belle opportunità che ti aspettano a Unipd, in un incontro dove ti racconteremo cosa stiamo preparando e dove risponderemo alle tue domande. L'incontro si tiene su Zoom.

Di cosa parleremo?

Ti presentiamo la didattica "duale", che ti permette di seguire le lezioni in aula o da casa, gli aiuti economici per studiare al meglio e tutti i servizi che dedichiamo alle nostre studentesse e studenti.

Chi parteciperà?

Ci saranno il rettore Rosario Rizzuto, Daniela Mapelli, Prorettrice alla didattica e Daniela Lucangeli, Prorettrice alla continuità formativa scuola-università-lavoro.

Non riesco a partecipare ma vorrei comunque seguire l'evento: come posso fare?

Nessun problema: iscriviti e ti invieremo la registrazione dell'evento assieme ai contatti da utilizzare se avrai bisogno di fare domande specifiche.

Info web

https://www.facebook.com/universitapadova/

