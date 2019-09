Arriva il nuovo menu stagionale, maxi degustazioni da Gianni Calaon ad Albignasego

Nel nuovo locale del pluricampione del mondo in via Mameli 60 ad Albignasego Gianni Calaon – Emozioni in pala propone un serata promozionale per tutti i pizza lovers.

Dettagli

Per il lancio del nuovo menu stagionale di Emozioni in Pala, Gianni Calaon organizza il 2 ottobre una serata speciale.

Ben 8 pizza-portate 8, dalle stuzzicanti pizza-gaufrette di benvenuto al golosissimo pizza-dessert.

Passando per le degustazioni di tutte le strepitose novità in carta che il locale riserva ai propri affezionati clienti, con impasti classici e al superfood: Mitilla, Scacco, Paola, La Romana di Gianni, Ape Maia e Stagionale.

Il prezzo per la serata?

25 euro compresa la birra per innaffiare tutto quanto, la Bionda di Gianni, un'edizione limitata by Birrificio Antoniano della premiata lager, la prima di una serie di birre a km 0 e da cereali del nostro territorio, personalizzata ad hoc.

Mercoledì 2 ottobre alle ore 20 vi aspettiamo, armati di buon appetito e affamati di emozioni culinarie: Emozioni in Pala, naturalmente!

Non perdete l'occasione e prenotate il vostro tavolo al 347 691 5583!

Info web

https://www.facebook.com/Giannicalaon