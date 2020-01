A Rubano un incontro dedicato alla nutrizione durante la gravidanza e l'allattamento

Incontro dedicato al tema dell'alimentazione durante la gravidanza a Rubano il 9 gennaio 2020 alle ore 20. Solitamente in gravidanza si chiede alla donna di “controllare il peso”. Durante la gravidanza ed il successivo allattamento, la crescita e la salute del nascituro dipendono strettamente da quella della madre, e la nutrizione svolge un ruolo fondamentale in entrambe le situazioni.

Alimentarsi correttamente in gravidanza non significa solo controllare l’aumento del peso, ma anche fornire al proprio corpo in trasformazione, e a quello in crescita del futuro bambino, tutti i principi nutritivi di cui necessitano.

Informazioni e contatti

Web: http://assinsieme.com/web/index.php/contatto/