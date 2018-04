Laboratorio Oasis Game: come materializzare un sogno collettivo a Padova

Effecinque Formazione e Xena - Centro scambi e dinamiche culturali sono liete di invitarvi al laboratorio di Oasis Game, una metodologia che si articola in sette passi (osservazione apprezzativa, creazione di relazione, sogno collettivo, progettazione, azione, celebrazione, ri-evoluzione) e grazie alla quale è possibile interagire con una comunità o un gruppo, trasformare persone e relazioni in qualunque contesto sociale, accompagnando i singoli a sognare insieme e progettare in maniera partecipata spazi comuni abbandonati o sotto-utilizzati.

L'evento si svolge il 21 e 22 aprile, sabato dalle 9 alle 14 e dalle 14 alle 18; domenica dalle 9 alle 13.

Il corso

La metodologia Oasis nasce nelle favelas brasiliane e ha trovato applicazione nei più diversi contesti di comunità (università, orfanotrofi, sale di seminario).

Il workshop si propone di presentare nel dettaglio la metodologia e di far sperimentare ai partecipanti i primi due step dell'Oasis Game fornendo strumenti di Community Building.

Il laboratorio è rivolto a chiunque abbia interesse ad apprendere strumenti che favoriscano la presa di consapevolezza, la crescita personale ed una comunicazione efficace, che aiutino nella facilitazione di gruppi, nella presa di decisioni, nella creazione collettiva, e che supportino nella risoluzione di conflitti.

Ai gruppi formali o informali di qualsiasi tipo (associazioni, cooperative, aziende, comitati, condomini), a chi lavora con i gruppi (formatori, insegnanti, educatori, psicologi, mediatori, attivisti, assistenti sociali, coach) e a studenti universitari.