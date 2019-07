BriT in the Park - Supernova live show & Britpop dj set al parco della Musica

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/332483877667211/

BriT in the Park

Mercoledi 24 luglio / Parco Della Musica - Padova

Supernova - Oasis Tribute Band live show

A seguire Parklife Party con Maby & SoundPark Total Brit dj set

Ingresso Up to You

Per il quarto anni di fila al Parco della Musica arriva BriT in the Park, la serata tributo di Parklife dedicata alla musica e alla cultura britannica dagli anni ’90 ad oggi.

Sul main stage il live dei Supernova - Oasis Tribute Band, prima e dopo lo show in consolle la storica combo British formata da Maby & SoundPark

❖ Supernova - Oasis Tribute Band

La più importante tribute band degli Oasis in Italia, appuntamento fisso con loro sia d’estate che d’inverno con Parklife.

I Supernova nascono a Padova nel 2002. Dopo varie esibizioni nei locali del Veneto, e grazie anche alla collaborazione con il noto sito oasisitalia.it, iniziano presto a calcare palchi sempre più importanti, arrivando ad essere più volte gli headliner delle serate "Supersonic Night", "Oasis Night" e "Our Generation", happening nazionali organizzati dai principali siti italiani dedicati ai fans dei fratelli Gallagher. E' proprio durante una di queste serate che si esibiscono di fronte a Bonehead, primo chitarrista degli Oasis e al loro produttore Alan McGee, che dopo l'esibizione giudicherà il loro concerto "fuckin' brilliant".

www.supernovaonline.it

Total BRIT DJ Set by Maby & SoundPark

♬ Pulp / Stone Roses / Primal Scream / Blur / Charlatans / SULK / DMA’S / Kula Shaker / Oasis / James / Happy Mondays / Suede / Verve / Elastica / Shed Seven / Supergrass / Dodgy / Travis / Embrace and many more…

