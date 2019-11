“A tavola con l’Oca di San Martino”: portate e menu a tema in molti locali padovani

Un appuntamento lungo l’intero mese di novembre per conoscere, apprezzare e riassaporare il gusto unico dell’oca padovana e i tipici dolcetti per celebrare l'antica festa di San Martino. Grazie ad Appe, che propone per il sedicesimo anno “A tavola con l’Oca di San Martino”, potranno scegliere venticinque tra ristoranti, trattorie e pizzerie e venti pasticcerie della provincia patavina.

Una tradizione antica

L'iniziativa recupera l'antica tradizione del consumare le carni grasse dell'oca per avere fortuna, rievocando un rito propiziatorio un tempo comune in campagna per festeggiare la fine dell’anno agricolo. I diversi locali proporranno piatti a tema, nel segno della riscoperta e rivisitazione dei sapori antichi. Ricette classiche (sopa coada d’oca nel

pignatto, patè di rovinassi di fegato d’oca, coscia d’oca in confit) a cui si aggiungeranno anche versioni inedite (tagliata di petto e straccetti d’oca, tortelloni ripieni, tagliatelle e bigoli al ragù d’oca, carbonara, risotto, speck, porchetta, salsiccia e spiedo d’oca). I ristoranti propongono tutti, alla carta, uno o più piatti in degustazione, mentre alcuni dedicheranno speciali serate al tema con menù gourmet esclusivi, in cui le portate si accompagnano ai vini del territorio.

Ristoranti aderenti

Giuliano Lionello Al Pirio

Aldo Moro

Ristorante Antica Trattoria al Bosco

Fabio Legnaro

Antica Trattoria da Taparo

A BANDA DEL BUSO

Ristorante Boccadoro

Gourmetteria

In Corte Dal Capo

EURO CHECCO

Al palazzon

Antica Trattoria Antenore

Ristorante da Giovanni Sant' Anna

Ristorante "Hostaria San Benedetto"

IL CONSOLE

Ristorante la Bulesca

La Famiglia

Ristorante La Montanella

Alajmo

La Posa degli Agri

L'Hostaria di Via Roma

Locanda Aurilia Ristorante,Hotel,Enoteca

Miravalle Ristorazione

Trattoria Nalin Tradizione e Cucina

Radici

I dolci

Quanto alle dolcezze della tradizione del Santo guerriero, i maestri pasticceri si cimentano con l’oca, il cavallo e la spada di San Martino, tipicità golose esposte in bella vista nelle vetrine dei loro negozi nelle giornate dell’8, 9 , 10 e 11 novembre.

