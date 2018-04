Letture espressive e laboratorio creativo per bambini “Arte e lettura. Con gli occhi di Miró”

In occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, l’associazione Simabè - Laboratori del fare, propone letture espressive e laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 5 anni in programma il 23 aprile alle 17 alla biblioteca Forcellini.

La lettura espressiva racconta e anima il libro e fa conoscere l’artista in modo divertente. Poi: pennelli, acquerelli, gessetti, pastelli, acrilici, cartoncini... ogni bambino è libero di esprimersi come desidera.

