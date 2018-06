Allarme blu per gli oceani da salvare, incontro con Alex Bellini al Bo

Numerosi eventi hanno animato in questi giorni l’Università di Padova in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso a livello nazionale dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS). A chiudere il Festival, venerdì 8 giugno alle ore 10, in Aula Magna a Palazzo del Bo in via 8 Febbraio 2 a Padova, sarà l’incontro “Allarme Blu. Oceani: il futuro da salvare”.

Organizzato dall’Ateneo in concomitanza con il World Oceans Day, Allarme Blu sarà un momento di sensibilizzazione e approfondimento sulla ricchezza e la biodiversità degli ecosistemi oceanici, gravemente minacciati dall’azione dell’uomo. La dispersione nelle acque oceaniche di milioni di microparticelle plastiche, l’aumento della temperatura delle acque e l’eutrofizzazione, sono tutti elementi di pericolo legati alle attività umane. Fra gli ospiti anche Alex Bellini, esploratore divenuto celebre per le sue traversate oceaniche a remi. Interverranno inoltre studiosi e rappresentanti del mondo delle aziende che approfondiranno il tema dei rischi per l’integrità dell’ecosistema oceanico e le possibili soluzioni.

Le opere dell’artista pittrice Massimiliana Bettiol, sul tema degli oceani faranno da sfondo all'evento, che si inserisce nell'ambito del progetto UniPadova Sostenibile, che ha visto l'Ateneo impegnato in un fitto programma di iniziative volte a promuovere la sostenibilità.

A celebrare questa giornata contribuisce anche il Museo Olivi di Chioggia, per l'occasione aperto gratuitamente dalle 18 alle 23. Alle ore 21, inoltre, verrà proiettato il documentario Profondo blu.

