Odeo days, “Processo al buon samaritano” spettacolo alla Loggia e Odeo Cornaro

12 giugno, ore 21

“Processo al buon samaritano”

di Josh Lonsdale

regia di Samantha Silvestri e Giulio Canestrelli

supervisione di Andrea Pennacchi

con Di Muro Francesca, Solin Elisabetta, Gauga Teodora, Giorgetti Gaia, Luca Guarnieri, Luca Gomiero, Susanna Fornaro

Progetto in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di Padova

Dettagli

Il buon Samaritano, il pagano nemico dei giudei che – unico – si ferma a soccorrere il viaggiatore in difficoltà, la cui storia viene narrata nel Vangelo di Luca, è ormai divenuto l’archetipo dell’altruismo disinteressato. Ma cosa succede se, come oggi, aiutare un viaggiatore straniero in difficoltà viene visto dalla propria società come un tradimento? Se si inizia a ventilare il “crimine di solidarietà”, e le parole vedono il proprio segno invertito? Buono diventa “buonismo”, “assistere”, persino “salvare”, divengono insulti e chi le pratica è un traditore al soldo di fantomatici complotti internazionali che prevedono sostituzioni etniche, miliardari ebrei (deja vu) e scie chimiche, da sottoporre a processo sommario già sui social.

Il teatro, specchio di una società dai tempi della Grecia antica, è il luogo perfetto per esplorare i mutamenti che stiamo vivendo, in cui i partecipanti al laboratorio possono letteralmente, mettersi nei panni degli altri, dell’altro; il palco diviene così, al saggio finale, l’aula di tribunale in cui il pubblico potrà assistere al conflitto di visioni in atto ed esprimere il proprio insindacabile giudizio sui suoi protagonisti. Anche se i precedenti non sono i migliori, vedi il giudizio di Gesù e Barabba, noi restiamo ottimisti, restiamo umani.

Un percorso teatrale per scrivere e portare in scena uno spettacolo teatrale sull’impegno civile e la giustizia sociale.

Il corso è nato grazie alla collaborazione con Wake up giovani – Centro Servizi per il Volontariato di Padova.

L’ingresso è libero.

Per informazioni: odeodays@gmail.com

