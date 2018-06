Odeo days, “Urania, ladri d’arte e grandi scrittrici: la Padova del 500” spettacolo alla Loggia e Odeo Cornaro

Nel cuore di Padova, durante la stagione estiva 2018, nasce la rassegna di teatro Odeo Days – nuovi interpreti della tradizione, proprio nel luogo che Alvise Cornaro costruì per far recitare Angelo Belco Ruzzante. Odeo e loggia Cornaro torneranno ad essere la scenografia ideale per gli spettacoli scelti dalla direzione artistica di Andrea Pennacchi, della compagnia padovana Teatro Boxer.

Martedì 17 luglio alle ore 21 in scena

URANIA, LADRI D’ARTE E GRANDI SCRITTRICI: LA PADOVA DEL ‘500

a cura di Silvia Gorgi e Giacomo Brunoro

con l’intervento di Maria Virgillito di Teatro Boxer e le Lame del conte

Non si può dire che Padova non fosse all’avanguardia nel Cinquecento, visto che la prima scrittrice a comporre un’opera in prosa fu giustappunto una padovana, Giulia Bigolina, e, pensando al movimento MeToo odierno, nel suo romanzo, è protagonista assoluta Urania.

Tutt’altro che succube del mondo maschile, anzi, Urania han ben saldi in lei i principi di quella che sarà l’emancipazione femminile moderna. Un Cinquecento in cui in città presero forma grandi opere d’arte, dalla Madonna col Bambino di Girolamo Romanino alla Pala Ascensione di Paolo Veronese, il cui destino fu in parte comune… vennero trafugate e recuperate in giro per l’Europa.

Biglietto euro 8 – riduzioni euro 5 ragazzi e studenti universitari under 25.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21 e, in caso di maltempo, verranno spostati ad altra data .

8 euro intero – 5 euro ridotto under 25

Per gli spettacoli Il Giuocatore, Ode a Cornaro e Sogno di una notte di mezz’estate

10 euro intero – 8 euro ridotto

