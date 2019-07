Odeo days, “Aristodemo - il migliore tra il popolo” spettacolo alla Loggia e Odeo Cornaro

Da giugno a settembre la Loggia e l’Odeo Cornaro saranno protagonisti di una serie di spettacoli, laboratori, concerti e appuntamenti speciali. Dopo la positiva esperienza della prima edizione 2018, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e l’Associazione Teatro Boxer propongono la seconda edizione di Odeo days ancora più ricca di ispirazioni e stimoli,coinvolgendo ulteriormente le varie realtà cittadine e regionali, non dimenticando il confronto con il panorama teatrale italiano.

Odeo Days, scopri tutto il programma di luglio, agosto e settembre

Il nucleo narrativo rimarrà sempre quello suggerito dall’Odeo: il rinascimento in ogni sua forma e vocazione. La storia si intersecherà alla riscoperta dei miti, la musica alle riflessioni sui nostri tempi, la fusione tra l’antico e il contemporaneo sarà un nuovo modo di gioco drammaturgico.

Anche per quest’anno, l’intento è quello di far conoscere ai cittadini l’Odeo e Loggia nella veste in cui nacque: quella di teatro. Il luogo creato dal Falconetto, su commissione di Alvise Cornaro, nato per rappresentarvi le opere di Angelo Beolco detto Ruzzante sarà nuovamente uno spazio teatrale aperto a tutti.

Alvise Cornaro, il proprietario dell’Odeo, aveva un sogno: costruire un teatro pubblico per i cittadini, sull’esempio degli antichi romani e dei greci, di quell’antichità classica a cui il precoce umanesimo veneto e il Rinascimento Italiano guardavano con ammirazione e desiderio.

Fece costruire la Loggia, a cui noi possiamo accedere oggi, con gli occhi colmi di meraviglia, perché fosse spazio teatrale, e questa è oggi uno splendido dono alla sua città.

Programma

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.10 (ad eccezione della data dell’8 settembre).

Settembre

studio su Aristodemo di Carlo de’ Dottori

regia di Leonardo Tosini

con Maria Celeste Carobene e Gaetano Tizzano

Consulenza storica e letteraria di Enrico Zucchi

coordinamento Giovanni Florio

Con il sostegno del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL) dell’Università degli Studi di Padova”.

Con il patrocinio scientifico del progetto di ricerca RISK - Republics on the Stage of Kings (ERC - Starting Grant 2017).

progetto di MatricolaZero/ Teatro Boxer

Aristodemo: stiamo parlando di una tragedia in cinque atti del 1600 di Carlo de’ Dottori, e questo nome potrebbe non dire nulla…

Ma la missione dei ricercatori dell’Università di Padova e degli artisti di Matricola Zero è anche quella di riscoprire, riutilizzare, ricreare e rendere fruibile, contemporaneo e vivo ciò che al primo sguardo non lo sembra.

Ingredienti: un (quasi) re, una guerra (o meglio un’invasione), un popolo da accontentare!

Uno spettacolo che riporterà alla luce un testo e un autore dimenticati e coinvolgerà il pubblico interattivamente. Una tragedia comica attuale per scoprire quanto sia ciclica la nostra Storia.

ATTENZIONE - alle ore 18

Presentazione dello spettacolo, intervengono: Alessandro Metlica, Enrico Zucchi, Giovanni Florio (DiSLL - Unipd, progetto di ricerca RISK - Republics on the Stage of Kings - ERC - Starting Grant 2017), Leonardo Tosini (Matricola Zero, regista).

Biglietti

Biglietto unico intero: euro 10

Biglietto ridotto per studenti e insegnanti: euro 5

Informazioni

Tel. 347 1658472, 346 2279789, 339 7309922

odeodays@gmail.com

www.odeodays.com

https://www.facebook.com/odeodays/

