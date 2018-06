Odeo days, “Caffè Shakespeare” spettacolo alla Loggia e Odeo Cornaro

Nel cuore di Padova, durante la stagione estiva 2018, nasce la rassegna di teatro Odeo Days – nuovi interpreti della tradizione, proprio nel luogo che Alvise Cornaro costruì per far recitare Angelo Belco Ruzzante. Odeo e loggia Cornaro torneranno ad essere la scenografia ideale per gli spettacoli scelti dalla direzione artistica di Andrea Pennacchi, della compagnia padovana Teatro Boxer.

Mercoledì 20 giugno, ore 21 in scena

CAFFÈ SHAKESPEARE

di Edoardo Fainello

regia di Edoardo Fainello

con Marta Gasparini, Francesca Zava, Giulia Donnola, Mirko Bottega, Ludovico Girardello, Mattia Zavarise, Filippo Masocco.

Accademia teatrale Lorenzo da Ponte

Una compagnia di attori e una sfida impossibile: rappresentare 5 opere di William Shakespeare in meno di 50 minuti. Attraversando un mare di difficoltà in una lotta serrata contro il tempo, con l’aiuto del pubblico riusciranno a portare a termine l’impresa, generando una catena infinita di situazioni comiche e paradossali.

Un frenetico viaggio attraverso alcune delle opere più famose del più grande autore teatrale di tutti i tempi, che mette in risalto la potenza della sua geniale drammaturgia da un punto di vista inedito, per non dimenticare mai che anche la più grande tragedia nasconde in fondo un lato tremendamente comico.

Biglietto euro 8 – riduzioni euro 5 ragazzi e studenti universitari under 25.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21 e, in caso di maltempo, verranno spostati ad altra data .

Biglietteria

8 euro intero – 5 euro ridotto under 25

Per gli spettacoli Il Giuocatore, Ode a Cornaro e Sogno di una notte di mezz’estate

10 euro intero – 8 euro ridotto

Tel. 3471658472

Per informazioni

www.teatroboxer.com e www.odeodays.com

oppure alla pagina facebook @odeodays e instagram https://www.instagram.com/boxerteatro/.

