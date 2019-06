Odeo days, “Il mondo di Arlecchino” spettacolo alla Loggia e Odeo Cornaro

Per la rassegna Odeo days in scena alla Loggia e Odeo Cornaro “Il mondo di Arlecchino”.

21 giugno, ore 21

“Il mondo di Arlecchino”

Incontro - spettacolo con Ferruccio Soleri e Carlo Boso

maschere di Amleto e Donato Sartori

Soleri e Boso: oltre cinquant’anni di storia e di teatro vissuti tra realtà e finzione.

Centinaia sono state le città in tutto il pianeta dove Ferruccio Soleri e Carlo Boso si sono esibiti sotto l’egida del Piccolo Teatro di Milano quali ambasciatori preferenziali di una forma di spettacolo, la Commedia dell’Arte, che tanto ha contribuito a rendere famoso il teatro e la cultura italiana nel mondo. Soleri è poi diventato uno dei più grandi Arlecchini della storia del teatro mondiale e Boso si è trasferito in Francia aprendo una sua Accademia l’AIDAS.

Oggi grazie all’Accademia del teatro in lingua veneta, l’Artista e il Corsaro si ritroveranno nuovamente sulla scena per narrare la loro storia e far rivivere i personaggi che li hanno resi famosi nel Mondo di Arlecchino e di tutti coloro che amano questo bene prezioso dell’umanità denominato teatro.

Biglietto unico euro 10 - bambini fino a 14 anni euro 5

