Odeo days, “Il Giuocatore” spettacolo alla Loggia e Odeo Cornaro

Nel cuore di Padova, durante la stagione estiva 2018, nasce la rassegna di teatro Odeo Days – nuovi interpreti della tradizione, proprio nel luogo che Alvise Cornaro costruì per far recitare Angelo Belco Ruzzante. Odeo e loggia Cornaro torneranno ad essere la scenografia ideale per gli spettacoli scelti dalla direzione artistica di Andrea Pennacchi, della compagnia padovana Teatro Boxer.

Venerdì 22 e sabato 23 giugno alle ore 21 in scena

IL GIUOCATORE

di Carlo Goldoni

regia di Silvio Barbiero

con Chiara Restivo Alessi, Silvio Barbiero, Marco Bellini, Serena Cortese, Curzio Gretter, Giancarlo Nalesso, Stefania Stracquadanio

Il precipizio è il battito più intenso, che tu sorrida e ti disperi poco cambia l’intensità del brivido.

Lo sguardo sul reale si opacizza e si intensifica un effimero intuito che non si materializza in parole ma solo in brevi illuminazioni.

Carlo Goldoni tratteggia con impressionante precisione il meccanismo della dipendenza, la prepotente irruzione nella quotidianità ma soprattutto la capacità di rendere non solo sopportabile ma perfino desiderabile la solitudine.

L’universo implode, l’autodistruzione si afferma come il gesto vitale più persausivo ed entusiasmante.

Una commedia dai meccanismi perfetti, il cui ritmo richiama perfettamente la dinamica autolesionistica di chi si getta nel vortice della dipendenza.

Biglietti 10 euro – riduzioni 8 euro

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21 e, in caso di maltempo, verranno spostati ad altra data .

Biglietteria

8 euro intero – 5 euro ridotto under 25

Per gli spettacoli Il Giuocatore, Ode a Cornaro e Sogno di una notte di mezz’estate

10 euro intero – 8 euro ridotto

Tel. 3471658472

Per informazioni

www.teatroboxer.com e www.odeodays.com

oppure alla pagina facebook @odeodays e instagram https://www.instagram.com/boxerteatro/.

