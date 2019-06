Odeo days, “L’ultimo arlecchino” spettacolo alla Loggia e Odeo Cornaro

Per la rassegna Odeo days in scena alla Loggia e Odeo Cornaro “L’ultimo arlecchino”.

Dettagli

22 giugno, ore 21

“L’ultimo arlecchino”

Compagnia Pantakin di Venezia

regia di Michele Modesto Casarin

con Miriam Russo, Eros Emmanuil Papadakis, M. M. Casarini

Le vite dei tre personaggi come fossero “i tre scrigni” protagonisti nel Mercante di Venezia, l’opera di Shakespeare ambientata a Venezia, diventano la struttura della commedia, tre scatole cinesi che contengono tre storie.

Il mercante di Venezia, e la sua connessione con la Commedia dell’arte, diventano così pretesto per esplorare queste storie, nella convinzione che il teatro può volgere in commedia anche le piccole tragedie quotidiane grazie alla forza comica e dissacrante delle maschere, un viaggio che incrocia le radici profonde dell’arte poetica Shakespeariana con la leggerezza e a volte la trivialità della Commedia dell’Arte. Due mondi solo apparentemente distanti ma che in realtà, come ci faranno scoprire gli autori, sono uniti da legami indissolubili.

Biglietti e prenotazioni

Biglietto unico euro 10 - bambini fino a 14 anni euro 5

Per info e prenotazioni: direzione@accademiateatroveneto.it

cell. 348 4238334

In caso di pioggia Sala Carmeli – Via Galilei

Informazioni

tel. 347 1658472, 346 2279789, 339 7309922

boxer.teatro@gmail.com

www.odeodays.com

