Odeo days, “Piccoli omicidi tra studenti: l’Università nella Padova del ‘500”

Nel cuore di Padova, durante la stagione estiva 2018, nasce la rassegna di teatro Odeo Days – nuovi interpreti della tradizione, proprio nel luogo che Alvise Cornaro costruì per far recitare Angelo Belco Ruzzante. Odeo e loggia Cornaro torneranno ad essere la scenografia ideale per gli spettacoli scelti dalla direzione artistica di Andrea Pennacchi, della compagnia padovana Teatro Boxer.

Mercoledì 27 giugno alle ore 21

Serata SUGARPULP

Piccoli omicidi tra studenti: l’Università nella Padova del ‘500

a cura di Silvia Gorgi e Giacomo Brunoro

con l’intervento di Giulio Canestrelli, Teatro Boxer

Com’era la vita dello studente a Padova nel Rinascimento? Per certi versi molti simile a quella odierna, per altri diversissima per via della violenza che caratterizzava quell’epoca.

Così uno studente fra letture all’Università, giochi amorosi e spettacoli teatrali, poteva pure finire con grande facilità invischiato in duelli per futili motivi, imbattersi in un caso di stregoneria nel Lazzaretto patavino o, ancora, essere assassinato in circostanze decisamente particolari. Proprio come capitò all’anatomista Wirsung, che a Padova fece una scoperta fondamentale per la medicina moderna e che fu suo malgrado protagonista di un giallo dai toni oscuri.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21

