Odeo days, “Gran circo Ruzzante” spettacoli alla Loggia e Odeo Cornaro

Nel cuore di Padova, durante la stagione estiva 2018, nasce la rassegna di teatro Odeo Days – nuovi interpreti della tradizione, proprio nel luogo che Alvise Cornaro costruì per far recitare Angelo Belco Ruzzante. Odeo e loggia Cornaro torneranno ad essere la scenografia ideale per gli spettacoli scelti dalla direzione artistica di Andrea Pennacchi, della compagnia padovana Teatro Boxer.

Martedì 3 e mercoledì 4 luglio alle ore 21

GRAN CIRCO RUZZANTE

progetto speciale

di Andrea Pennacchi

con la compagnia Pantakin di Venezia

Uno spettacolo per famiglie, volto a divulgare l’arte immaginifica dello Shakespeare “padovano”: Angelo Beolco, detto il Ruzzante. Attraverso le acrobazie circensi, la compagnia mostrerà al pubblico, la maschera clownesca dei personaggi ruzzanti ani, permettendo a tutti di apprezzare il suono del pavano, padre di tutti i grammelot. Un’ora di comicità e poesia, riportate nella loggia da cui tutto ebbe inizio.

Biglietto euro 8 – riduzioni euro 5 ragazzi e studenti universitari under 25.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21 e, in caso di maltempo, verranno spostati ad altra data .

Biglietteria

8 euro intero – 5 euro ridotto under 25

Per gli spettacoli Il Giuocatore, Ode a Cornaro e Sogno di una notte di mezz’estate

10 euro intero – 8 euro ridotto

Tel. 3471658472

Per informazioni

www.teatroboxer.com e www.odeodays.com

oppure alla pagina facebook @odeodays e instagram https://www.instagram.com/boxerteatro/.

