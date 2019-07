Odeo days, “Orfeo ed Euridice” spettacolo alla Loggia e Odeo Cornaro

Da giugno a settembre la Loggia e l’Odeo Cornaro saranno protagonisti di una serie di spettacoli, laboratori, concerti e appuntamenti speciali. Dopo la positiva esperienza della prima edizione 2018, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e l’Associazione Teatro Boxer propongono la seconda edizione di Odeo days ancora più ricca di ispirazioni e stimoli,coinvolgendo ulteriormente le varie realtà cittadine e regionali, non dimenticando il confronto con il panorama teatrale italiano.

Odeo Days, scopri tutto il programma di luglio, agosto e settembre

Il nucleo narrativo rimarrà sempre quello suggerito dall’Odeo: il rinascimento in ogni sua forma e vocazione. La storia si intersecherà alla riscoperta dei miti, la musica alle riflessioni sui nostri tempi, la fusione tra l’antico e il contemporaneo sarà un nuovo modo di gioco drammaturgico.

Anche per quest’anno, l’intento è quello di far conoscere ai cittadini l’Odeo e Loggia nella veste in cui nacque: quella di teatro. Il luogo creato dal Falconetto, su commissione di Alvise Cornaro, nato per rappresentarvi le opere di Angelo Beolco detto Ruzzante sarà nuovamente uno spazio teatrale aperto a tutti.

Alvise Cornaro, il proprietario dell’Odeo, aveva un sogno: costruire un teatro pubblico per i cittadini, sull’esempio degli antichi romani e dei greci, di quell’antichità classica a cui il precoce umanesimo veneto e il Rinascimento Italiano guardavano con ammirazione e desiderio.

Fece costruire la Loggia, a cui noi possiamo accedere oggi, con gli occhi colmi di meraviglia, perché fosse spazio teatrale, e questa è oggi uno splendido dono alla sua città.

Programma

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.10 (ad eccezione della data dell’8 settembre).

Settembre

testo e regia di Cèsar Brie

Selezione Inbox 2014, finalista Premio Cassino Off 2016

In scena Giacomo Ferraù e Giulia Viana

musiche Pietro Traldi

costumi Anna Cavaliere

disegno luci Sergio Taddo Taddei

produzione Eco di fondo / Teatro Presente

uno spettacolo di Eco di fondo e di Teatro Presente

Orfeo con la sola forza del suo canto prova a strappare la sposa Euridice dal regno dei morti. La forza e la poesia del mito si intrecciano in questo lavoro con due temi controversi: l’accanimento terapeutico e l’eutanasia.

Senza offrire risposte, lo spettacolo interroga lo spettatore sulla forza e la grandezza dell’amore. Abbiamo riletto il mito di Orfeo ed Euridice come metafora dell’eutanasia.

Biglietti

Biglietto unico intero: euro 10

Biglietto ridotto per studenti e insegnanti: euro 5

Informazioni

