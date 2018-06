Odeo days, “Ode a Cornaro” tributo visivo, sonoro e di parola alla Loggia e Odeo Cornaro

Nel cuore di Padova, durante la stagione estiva 2018, nasce la rassegna di teatro Odeo Days – nuovi interpreti della tradizione, proprio nel luogo che Alvise Cornaro costruì per far recitare Angelo Belco Ruzzante. Odeo e loggia Cornaro torneranno ad essere la scenografia ideale per gli spettacoli scelti dalla direzione artistica di Andrea Pennacchi, della compagnia padovana Teatro Boxer.

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DELLA RASSEGNA “ODEO DAYS”

Domenica 8 luglio alle ore 21 in scena

ODE A CORNARO

di e con Michele Sambin

Tam Teatro Musica

Più de la vita è probabilmente la sintesi del mio percorso nell’arte. Da artista visivo e solitario ho lavorato sulla relazione immagine-suono trovando nella performance il luogo ideale per esprimermi. Poi ho attraversato il teatro e ne sono stato attraversato, mantenendo fede alla mia originaria ricerca di sintesi tra visivo e sonoro, ma condividendola con altri esseri umani a cui ho dato e da cui ho ricevuto esperienza.

Dunque il mio incontro con Ruzante risulta ad un tempo singolare e naturale: l’appartenenza alla stessa terra, l’esperienza dell’ascolto delle sue parolesuono al tempo della mia infanzia come memoria ritrovata, la distanza e ad un tempo la prossimità, inspiegabile a parole, del suo teatro e del mio…

In questo intreccio di legami tra arte e vita, tra passato e presente, tra teatro e musica ha origine più de la vita. Qui sono in scena nuovamente e piacevolmente solo, necessariamente alla ricerca dell’essenza e della semplicità nella complessità dei segni, per parlare con la sua lingua e con i miei strumenti, di noi, esseri umani, della nostra vita e di come lui, Ruzzante ci suggerisce di viverla.

Biglietti euro 10 – riduzioni euro 8.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21 e, in caso di maltempo, verranno spostati ad altra data .

Biglietteria

8 euro intero – 5 euro ridotto under 25

Per gli spettacoli Il Giuocatore, Ode a Cornaro e Sogno di una notte di mezz’estate

10 euro intero – 8 euro ridotto

Tel. 3471658472

Per informazioni

www.teatroboxer.com e www.odeodays.com

oppure alla pagina facebook @odeodays e instagram https://www.instagram.com/boxerteatro/.

Gallery