“Università aperta”, career day alla Fiera di Padova

Università Aperta IES è l’evento settoriale organizzato dal Career Service dell’Università di Padova per agevolare l’incontro tra aziende e i suoi studenti/laureati delle Scuole di Ingegneria, Economia e Scienze. Le aziende hanno la possibilità di svolgere presentazioni aziendali in aula (workshops) e colloqui one-to-one con docenti e ricercatori. L’Ateneo di Padova apre così le sue porte ad aziende e organizzazioni per agevolare e valorizzare le potenzialità che nascono e crescono nell’ambito accademico. Università Aperta è un’opportunità che l’Ateneo offre gratuitamente a tutti i propri studenti e laureati: un incontro per un dialogo aperto tra mondo universitario e realtà professionale, formazione accademica e mondo del lavoro.

Università Aperta IES si svolge ogni anno alla Fiera di Padova e anche per la nona edizione giovedì 7 novembre al Padiglione 15 con inizio dalle ore 9.30 le aziende raccoglieranno i CV degli studenti, si presenteranno attraverso workshop e faranno conoscere i propri fabbisogni formativi e professionali per concludere poi la giornata con un convegno finale sulle tematiche del recruiting.

Le ultime edizioni hanno visto la presenza di 4mila studenti e la partecipazione di oltre 90 imprese. Quest’anno le aziende saranno 136 e coprono, letteralmente dalla A alla Z, ogni campo industriale e dei servizi: da Allianz alla ZF, passando per Lamborghini, Campagnolo, Dainese, Ferrari, Fincantieri, Leroy Merlin, Poste Italiane, Unicredit e Whirlpool.

Info: placement@unipd.it

www.universitaperta-unipd.it

