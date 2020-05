“Università aperta”, il career day è online

Viste le misure adottate per il contenimento del diffondersi del virus Covid-19, tutte le Università Italiane hanno cancellato o posticipato in autunno gli eventi con le aziende. L’Università di Padova, non solo ha continuato ad organizzare presentazioni aziendali e seminari di orientamento online per gli studenti e i laureati, ma è l'unico Ateneo che ha organizzato il career day "Università Aperta" previsto per giovedì 28 maggio, online, attraverso una piattaforma che consentirà alle aziende di svolgere delle selezioni preliminari sui profili degli iscritti e di effettuare video chat durante l'evento.

Scarica il volantino dell'iniziativa

Il sito della fiera è: www.careervirtualfair.com

La piattaforma garantisce le seguenti funzionalità:

- gestione e pubblicazione dello stand aziendale virtuale

- ricezione di autocandidature da parte di studenti e laureati

- matching tra le ricerche delle aziende e i profili dei candidati

- possibilità di invitare i candidati a colloquio

- possibilità di svolgere video colloqui online il giorno del career day

- possibilità di consultare i cv completi dei candidati che hanno svolto un colloquio con l'azienda o che si sono autocandidati.

Le Aziende al momento iscritte e che stanno inserendo le informazioni in piattaforma sono già più di 50:

ACCENTURE

AGSM

ALDI

ARKET

ASPIAG

BAXI

BDO

BENOZZI ENGINEERING

CANOVA TECH

CECCATO

CODESS

CUOA

DATA IMPRESA

EOS SOLUTION

EUROTECH

FIELMANN

FINCANTIERI

GENERALI

GRUPO LACTALIS

GRUPPO HERA ACEGASAPS

GRUPPO PITTINI

IQVIA

KNOW HOW

KPMG

LUXOTTICA

M31

MANPOWER

MARSH

MERRIEUX CHELAB

METHODE

MICROTEC

OPENSYMBOL

PIETRO FIORENTINI

PWC

REGASENERGY

SAN MARCO GROUP

SIRMAX

SIT GROUP

STARLAB

STEVANATO

STUDIO 3A

TROUW NUTRITION

UFIFILTER

UMANA

UNICOMM

VENISTAR

WARTSILA

PAVAN SPA (GEA)

DEDAGROUP

GSK

INPROS

OVIESSE

SDG CONSULTING

CREDIT AGRICOLE

EY

