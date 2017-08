Oktoberfest / Singles Seattle Sound al Bar Italia di Gazzo

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1891773304418465/

OKTOBERFEST 2017 by Bar Italia

venerdì 1 settembre dalle ore 20

una serata interamente dedicata alla birra

HB Oktoberfest Special Beir

🍺BOCCALI DA LITRO 🍺

Il tutto accompagnato da PORCHETTA 🐷 e brezel 🇩🇪

Dalle 21.30 suoneranno

SINGLES - Seattle Sound

il meglio del meglio del Grunge e del Rock

Singles ϟ Seattle Sound ϟ

Pearl jam - Soundgarden - Eddie Vedder - Alice In Chains - Nirvana - Temple Of The Dog, S.T.P. & more...

Come sempre tutto in piazzetta fino a tardi!