dōTERRA summer tour a Padova: prova gli oli essenziali e impara ad utilizzarli nella routine quotidiana

Prova gli oli essenziali e impara ad utilizzarli nella tua routine quotidiana.

Dettagli

Siamo lieti di annunciare che il dōTERRA Summer Tour è tornato: partecipa insieme a noi!

Scopri tutte le ultime novità e gli aggiornamenti della nostra European Convention. Prova gli oli essenziali e impara a utilizzarli nella tua routine quotidiana.

Esplora tutte le opportunità offerte da dōTERRA. Impara come puoi cambiare in meglio la vita delle persone grazie alla condivisione e all’educazione.

Approfittane per acquistare il kit del tour, che include alcuni fantastici prodotti presentati in esclusiva durante la European Convention e disponibili solo ai partecipanti.

Riuniamoci per questo evento speciale che abbraccia l'intera cultura di dōTERRA.

Arriva in anticipo e avrai l'opportunità di provare tutti i benefici dei prodotti dōTERRA. Scopri il profumo e la sensazione che gli oli essenziali regalano per comprendere meglio le loro eccezionali proprietà olistiche.

Se sei in cerca di ispirazione e aiuto per organizzare delle lezioni sugli oli essenziali, arriva in anticipo e partecipa alla nostra sessione bonus che si terrà alle 18 per ascoltare i consigli preziosi di un Leader dōTERRA esperto. Scopri in che modo puoi apportare un contributo positivo e duraturo alla vita delle persone.

Info web

https://www.eventbrite.co.uk/e/biglietti-doterra-summer-tour-2019-padova-59826546812