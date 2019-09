L'evento "Olio del cittadino" al frantoio Evo de Borgo di Arquà Petrarca

L’evento “Olio del cittadino” è la manifestazione ideata e organizzata dalla Coldiretti per mettere in contatto frantoi e cittadini. Come? Aprendo le porte dei Frantoi ai cittadini e ai curiosi che domenica 20 ottobre avranno la possibilità di raccogliere le olive e portarsi a casa il proprio olio.

Anche noi del Frantoio Evo del Borgo, che amiamo far conoscere il lavoro che sta alla base del vero e buon olio extravergine di oliva italiano, non potevamo tirarci indietro ad un’iniziativa così interessante.

Volete scoprire come nasce l’olio extravergine di oliva italiano? Vi aspettiamo Domenica 20 ottobre dalle ore 8.30 per parlare, ma soprattutto realizzare, l’olio del cittadino: il vostro! La manifestazione è aperta a single, famiglie, amici. È gratuita e tutti i cittadini sono invitati fino ad esaurimento posti.

Il programma

8.30 ritrovo presso il frantoio Evo del Borgo in via Fonteghe 17, Arquà Petrarca (PD). L’esperto ti racconterà: il rispetto della pianta, come raccogliere le olive e le proprietà dell’olio Evo.

9.30 inizio della raccolta delle olive

12 dimostrazione di molitura delle olive e produzione “dell’olio del cittadino”

12.30 degustazione di bruschette con l’olio e di altri pro- dotti del territorio

Informazioni e contatti

Tel. +39 340 7232645

E-mail: info@evodelborgo.com

Web: http://bit.ly/oliodelcittadino​