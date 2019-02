“Oltre l’austerità: quali scenari economici”, incontro alla sede Coalizione Civica

“Oltre l’austerità: quali scenari economici e quali scelte politiche per l’Italia e l’Europa?”.

Mercoledì 27 febbraio alle ore 21, presso Sede Pensante di Coalizione Civica, Corso del Popolo 2.

Per il ciclo di incontri sui temi dell’economia organizzati dalla Sede Pensante di Coalizione Civica per Padova, il prof. Luciano Greco terrà una conversazione con il pubblico sul tema in oggetto. Come sempre l’ingresso è libero.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/377537549751517/