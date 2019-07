Al Castello Carrarese lo spettacolo "2069: oltre la luna (apollo 500)"

A 50 anni di distanza dall’avventura del primo uomo sulla Luna, la compagnia Teatro Boxer porta in scena a Padova il 20 luglio 2019 una storia in cui prova a immaginare la continuazione dell'avventura spaziale umana.

Si partirà da una Luna trampolino per salti molto più lunghi, verso quella che è la nuova epica della razza umana a caccia di materiali preziosi, all'inseguimento di asteroidi come balene nello spazio, alla disperata ricerca di nuove risorse per un'umanità in difficoltà.

Accompagnati dalle parole di grandi narratori come Asimov e Lem, gli attori daranno vita al primo racconto teatrale di fantascienza di questo secolo.

Lo spettacolo viene proposto all'interno della Rassegna Destinazione Lune, organizzata e promossa dell'INAF di Padova per il 50° anniversario dello sbarco dell'Uomo sulla Luna.

Uno spettacolo di Andrea Pennacchi e Rossella Spiga con Pierpaolo Spollon,

musiche dal vivo di Annamaria Moro (violoncello e voce), Francesco Rocco (chitarra acustica), regia di Marco Artusi, script editor Emanuela Casetto.

Produzione: Teatro Boxer/Pantakin in co-produzione con INAF Osservatorio Astronomico di Padova nell'ambito della rassegna “Destinazione Lune” (16-24 luglio 2019).

Informazioni e contatti

Biglietto unico: 10 euro

Esclusi diritti di prevendita



Prevendite HIFIRECORD: via Marin 25, Padova, tel. 049.9877480 o scrivendo a 346 2279789 – boxer.teatro@gmail.com

Web: https://destinazionelune.oapd.inaf.it/

- https://www.facebook.com/events/357563618290365/