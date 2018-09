Personale di Silvia Scuderi “Oltre il mio sguardo” in galleria laRinascente

In galleria laRinascente in mostra la personale di Silvia Scuderi “Oltre il mio sguardo” dal 14 settembre all’11 novembre. A cura di Enrica Feltracco, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura di Padova.

Il Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche del Comune di Padova organizza la mostra personale di Silvia Scuderi “Oltre il mio sguardo”, a cura di Enrica Feltracco.

Inaugurazione: venerdì 14 settembre, alle ore 18.30.

La mostra è visitabile negli orari de La Rinascente, ingresso libero.

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

email paganinl@comune.padova.it

https://www.facebook.com/events/1856097114498228/