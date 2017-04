“Oltre il Paesaggio. Sintonizzati sul verde!", cultura e degustazioni a villa Vescovi

Il 6 e il 7 maggio villa Vescovi a Luvigliano di Torreglia ospiterà la prima edizione di “Oltre il Paesaggio”, manifestazione culturale dedicata alla scoperta e alla cura del paesaggio italiano.

Due giorni declinati al tema del paesaggio che si snodano in molteplici attività, pensate per intrattenere un pubblico vasto e diversificato: dalle conferenze ai workshop, dalle degustazioni alle passeggiate condotte dalle guide naturalistiche.

PROTAGONISTI

Molti i nomi celebri che confluiranno a villa dei Vescovi: dall'architetto Domenico Luciani della Fondazione Benetton alla celebre paesaggista Chiara Vendramin, presidente Triveneto e Romagna AIAPP Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, e ancora il mattatore del mondo caseario Alberto Marcomini con la sua proposta di degustazione di prodotti del territorio e il Gruppo Giardino Storico Università di Padova guidato da Antonella Pietrogrande e la presentazione del libro di ricette con erbe e fiori di Annalisa Massaria, della Fattoria delle erbe.

MOSTRE, ARTIGIANATO, GASTRONOMIA

A corollario degli eventi culturali, una mostra mercato a cura di Silvana Bicego e Paola Viaro che farà sfilare sul green carpet della villa la nobiltà dell'alto artigianato italiano.

Sul prato, sulle terrazze e in villa troveranno spazio l'artigianato di eccellenza, l'enogastronomia e il vivaismo.

La selezione degli espositori dell'area dedicata al verde sarà a cura di Pier Luigi Priola, tra i leader del vivaismo italiano.

Molti i momenti conviviali: dal concerto per archi dei giovani del conservatorio Pollini agli acquerellisti dell'associazione Momart che dipingeranno en plain air, dal brunch con le erbette del prato all'aperitivo fiorito.

A fare da cornice alla manifestazione, l'esposizione di Land Art organizzata dall'associazione Erba Matta nel parco.

PROGRAMMA

Sabato 6 maggio, dalle ore 11 alle ore 19.30

Conversare sul paesaggio

Dalle 10 alle 13.30 - I fiori sono pesci di luce che nuotano in acque verdi, scure

Laboratorio interattivo per conoscere e usare le piante perenni

dott. agronomo paesaggista Annachiara Vendramin, presidente AIAPP Triveneto Emilia Romagna e Pier Luigi Priola, vivaista.

Su prenotazione. Massimo 16 partecipanti. Biglietto a parte.

Ore 10.30 - Il rapporto dell'arte contemporanea con il paesaggio, agrario o urbano

moderatore arch. Giulio Muratori, capo delegazione FAI Padova

intervengono Giacomo Bianchi, presidente Arte Sella, Nicola Galvan, critico d'arte e Maria Stefanelli, artista padovana.

A seguire visita alla mostra “Garden Art” nel parco, a cura di Maria Stefanelli.

Ore 16 - Dialogo immaginario con Alvise Cornaro sul palazzo dei Vescovi in Villa di Luvigliano

architetto Domenico Luciani, già direttore Fondazione Benetton Centro Studi e Ricerche.

Gustare il paesaggio

Ore 17.30 - Degustazioni di formaggi

Alberto Marcomini presenta i prodotti del territorio, i vini dell'az. agricola biologica Alla Costiera e i prodotti di Girolamo Luxardo S.p.A.

Ore 18.30 - Aperitivo fiorito con Marasche

Dipingere il paesaggio

Atelier en plein air - il pittore paesaggista Alberto Bortoluzzi al lavoro nel parco.

Conoscere il paesaggio

Tutto il giorno - passeggiate naturalistiche guidate nel parco e sui colli circostanti.

Mostra mercato

Tutto il giorno in corte, sulle terrazze e in villa.

Domenica 7 maggio, dalle ore 10 alle ore 19.30

Conversare sul paesaggio

Ore 11.30 - I giardini di Reitia. Storia ed evoluzione del paesaggio dei colli Euganei

prof.ssa Antonella Pietrogrande, coordinatrice del Gruppo Giardino Storico Università di Padova.

Gustare il paesaggio

Ore 12 - Aggiungi un prato a tavola

brunch con presentazione del libro di ricette con erbe e fiori di Annalisa Massaria, della Fattoria delle erbe.

Su prenotazione. Massimo 50 partecipanti.

Ore 18.30 - Aperitivo fiorito

Dipingere il paesaggio

Dalle 16 alle 18 - Workshop a cura dell'associazione Momart

Su prenotazione. Massimo 20 partecipanti. Biglietto a parte.

La musica e il paesaggio

Ore 18 - Concerto a cura del conservatorio Cesare Pollini di Padova

Conoscere il paesaggio

Tutto il giorno - passeggiate naturalistiche guidate nel parco e sui colli circostanti.

Mostra mercato

Tutto il giorno in corte, sulle terrazze e in villa.

ORARI

Sabato 6 maggio dalle ore 11 alle ore 19.30

Domenica 7 maggio dalle ore 10 alle ore 19.30

BIGLIETTI

Intero 5 euro

Ridotto (bambini 4-14 anni, iscritti FAI e residenti) 3 euro

INFORMAZIONI

FAI – Villa dei Vescovi

Via Vescovi, 4 - Luvigliano di Torreglia

049.9930473 - faivescovi@fondoambiente.it

https://www.facebook.com/events/147538939104854/​

