“Oltre il Paesaggio” a Villa Vescovi

A Villa Vescovi di Luvigliano di Torreglia, bene del FAI - Fondo Ambiente Italiano nel cuore dei colli Euganei, il 26 e il 27 maggio torna “Oltre il Paesaggio”, la manifestazione culturale dedicata alla scoperta e alla cura del bel paesaggio italiano.

Il tema

Per paesaggio non s'intende affatto un luogo considerato unicamente nella sua prospettiva orizzontale, ma esteso anche in verticale e abitato da quelle mille creature e presenze, ora visibili, talvolta purtroppo considerate “invisibili” come l'aria, gli alberi, gli animali e... gli insetti.

Tra questi la regina degli insetti, l'ape, sta attraversando un momento molto critico per la sua esistenza, con un indice di riduzione della sua presenza dipendente dalla intensità con cui le nostre attività impattano sugli ecosistemi.

Il tema delle api sarà quindi il filo conduttore dell'evento di quest'anno, con l'importante presenza dell'artista Julia Artico che organizzerà dei laboratori sulle api e costruirà un’arnia in fieno.

Programma

L'intera giornata di domenica 27 maggio sarà organizzata nello stile che caratterizza l'evento annuale “Oltre il paesaggio”: molteplici attività, pensate per intrattenere un pubblico vasto e diversificato.

Quest'anno l'evento aggiunge una speciale novità: si illumina di verde a patire dalle 18.30 di sabato 26 maggio proponendo “Notte nel verde” a cura di Jar creative group di Giovanni Piccolo e Giovanni Melato.

Dall’ora del tramonto a serata inoltrata (con chiusura della villa a mezzanotte) la “Notte nel Verde” di Villa dei Vescovi sarà un’esperienza onirica ispirata al shakespeariano “Sogno di una notte di mezza estate”. Un viaggio attraverso l’immaginazione e la fantasia.

Programma della giornata di domenica 27 maggio:

Per tutta la giornata: mostra e mercato nella corte della villa

Ore 11 - Passeggiata naturalistica

Ore 11.30 - Letture da giardino: letture animate per bambini a cura di Kite Edizioni.

Ore 13.00 - Brunch fiorito: tra miele e api.

Ore 15.30 - Passeggiata Naturalistica

Ore 16 - Letture da giardino: letture animate per bambini a cura di Kite Edizioni

Ore 16.30 - Tea Party Botanico, a cura di Nicoletta Tul. Su prenotazione. Quota a parte

Nel corso di tutta la giornata Julia Artico, artista friulana, terrà dei laboratori sul mondo delle api e realizzerà un'arnia

in fieno.

Biglietti

Per la “Notte nel Verde”:

iscritti FAI e residenti a Torreglia 4 euro; intero 10 euro; ridotto 5 euro; famiglia 25 euro; famiglia iscritta FAI 12 euro.

Per “Oltre il paesaggio”:

Ingresso villa: iscritti FAI e residenti a Torreglia gratuito; intero 11 euro; ridotto 4 euro; famiglia 25 euro.

Ingresso solo corte: iscritti FAI e residenti a Torreglia gratuito; intero 5 euro; ridotto 2 euro; famiglia 12 euro.

Visita guidata: 2 euro aggiuntivi.

Passeggiate naturalistiche: 4 euro aggiuntivi.

Informazioni

faivescovi@fondoambiente.it

049.9930473 (merc-dom ore 10-18)

Gallery