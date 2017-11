OM / il Mercoledì in Centro al Q Bar

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/539713639703458/

22.11 OM / il Mercoledì in Centro a Padova / Donna Free Entry

#OfficineMusicali - il Mercoledì Hip Hop e Reggaeton in Centro a Padova at Q-Bar. #MercoledìUniversitario #QBar #HipHop #Reggaeton

Dj

Andrea Martini

Ingresso

- donna free entry all night

- uomo free entry until midnight - after 8 euro w/ 1 cocktail drink

Info & prenotazione tavoli

333 27 93 363