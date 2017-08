Serata speciale “Omaggio a Clint Eastwood” all’arena romana estate 2017

Evento speciale della programmazione estiva di Arena Romana Estate 2017.

La serata è un appassionato omaggio al grande e instancabile Clint Eastwood che in questi giorni a Venezia, a 87 anni passati, sta girando il suo nuovo film “The Aspern Papers”.

ore 21.15

SULLY (2016) di Clint Eastwood

con Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney / USA / dur.: 95’.

Il 5 Gennaio 2009 il mondo assiste al “Miracolo sull’Hudson” quando il capitano “Sully” effettua un atterraggio di emergenza col suo aereo nelle acque gelide del fiume Hudson, salvando la vita a tutti i 155 passeggeri presenti a bordo. Tuttavia, anche se Sully viene elogiato dall’opinione pubblica e dai media, che considerano la sua un’impresa eroica senza precedenti, le autorità avviano delle indagini che minacciano di distruggere la sua reputazione e la sua carriera. Un bellissimo film da vedere per la carica di umanità che esprime e valorizza e per la straordinaria interpretazione di Ton Hanks.

ore 23.30

LA NOTTE BRAVA DEL SOLDATO JONATHAN (1971) di Don Siegel

con Clint Eastwood, Geraldine Page / USA / dur.: 105’.

Jonathan McBurney è un soldato nordista. Durante la Guerra di Secessione dopo essere stato ferito finisce in una specie di collegio femminile e viene curato da un curioso gineceo pieno di nevrosi. Jonathan flirta spudoratamente con quasi tutte le donne per non farsi consegnare ai sudisti e poi riuscire a scappare.

Ma le donne si alleeranno contro il “vero nemico” e la loro vendetta sarà esemplare…

Biglietto unico per tutti e due i film: 7 euro non tesserati, 6 euro tesserati

tel. 049-8718617

info@promovies.it

www.promovies.it

