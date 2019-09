Rassegne "Libri sotto i portici” e “All’ombra del Gattamelata” in piazza del Santo

Riprendono dopo la pausa estiva gli appuntamenti d’arte e di antiquariato organizzati dalla Associazione Gattamelata, nell’ambito delle rassegne “Libri sotto i portici” – sabato 7 settembre – e “All’ombra del Gattamelata” in programma per domenica 8 settembre.

Dettagli

Una ventina circa gli artisti che si sono già prenotati tra i quali Lucia Maragno, vincitrice della scorsa edizione del concorso di pittura del “Giugno Antoniano” - svoltasi domenica 9 giugno - sul tema “Sant’Antonio e i padovani”, con l’opera del titolo "Luce per le nostre famiglie", (acquerello), nella quale il Santo è stato rappresentato come un “faro” per i padovani. Nata a Padova e diplomata in Grafica Pubblicitaria al Ruzza, dal 2012 Lucia Maragno ha frequentato la “Scuola Libera del Nudo” all’Accademia Belle Arti di Venezia, e i corsi della Scuola “Internazionale di Grafica” sempre a Venezia.

Negli anni la sua esperienza si è arricchita frequentando le scuole dei maestri padovani: Oscar Nalin, Mario Zoppelletto, Bruno Morato, Elisabetta Marchesi, Sergio Bigolin e nell’ultimo periodo Bruno Gorlato. Ha tenuto numerose personali e collettive nel territorio padovano e veneziano ed ha partecipato a svariati concorsi.

Sempre alla ricerca di nuove interpretazioni usando tecniche e materiali sempre diversi, in condivisione con artisti e amici per mettere a frutto un proficuo scambio di esperienze personali e artistiche.

«Lucia è artista di notevole costruzione compositiva e raro equilibrio formale – scrive il critico Paolo Bellini -. Entusiasta, positiva, dotata di un segno naturale, talentuoso e incisivo, nei suoi ritratti in linea chiara richiama lievi suggestioni. Bellissimi i suoi “colori”; pensosi nella tecnica dell’acquerello (splendidi nelle minime dimensioni), solari nella versione ad olio e stranianti nei territori delle elaborazioni materiche. Con le sua brillante indole camaleontica, ama sperimentare e ricercare sempre nuove soluzioni espressive. Le sue opere rispecchiano la sua energia appassionata, la sua frizzante vitalità, l’amore per la vita e per le emozioni intense.»

Con Lucia Maragno presenti all’appuntamento di domenica 8 settembre anche altri artisti tra i quali, Mirella Bettella, Luigina Mazzocca, Gianfranco Morello, Fiorella Morosinotto, Marta Rambaldel, Marco Tidu, Riccardo Zoppello.

Le opere saranno esposte in Via Cesarotti già dal mattino di domenica 8 settembre. I prossimi appuntamenti in programma per entrambe le Rassegne: sabato 12 ottobre e sabato 9 novembre per “Libri sotto i portici”; domenica 13 ottobre e domenica 9 novembre per “All’ombra del Gattamelata”.

L’Associazione Gattamelata

Dal 1991 l’Associazione Gattamelata, che conta circa 500 soci, si impegna a valorizzare una delle zone più care alla città di Padova, la zona adiacente alla Basilica del Santo. Questo grazie alla organizzazione di iniziative culturali volte al recupero nell’aspetto storico-artistico, urbanistico, ambientale e culturale dei valori e delle tradizioni antiche di questa parte della città caratterizzata appunto dalla presenza del Santuario.

Per informazioni

Associazione Gattamelata | tel. 348.0005973 | email: associazionegattamelata@gmail.com

Info web

https://www.facebook.com/Rassegna-dArte-Allombra-del-Gattamelata-437981643024572/