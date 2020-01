“Omero – Iliade”, spettacolo con Antonio Panzuto al teatro Quirino De Giorgio di Vigonza

La nuova stagione del Teatro Comunale Quirino del Giorgio nel Borgo di Vigonza si presenta come una proposta a 360 gradi, in cui saranno rappresentate molte delle infinite sfaccettature che un Teatro riesce ad accogliere. Non solo generi diversi, bensì espressioni artistiche diverse, perché il Teatro è Il Palcoscenico.

Mi piace sottolineare come la proposta sia il frutto di un intenso e fruttuoso lavoro di squadra rispetto al quale rivolgo a tutti un vivo ringraziamento. Perciò, ci vediamo a teatro.

Innocente Stefano Marangon

Sindaco di Vigonza

Domenica 15 marzo 2020 alle ore 16.30

Il gioco della forza

Antonio Panzuto

Omero – Iliade

Dettagli

Di Antonio Panzuto e Alessandro Tognon Oggetti e scene Antonio Panzuto luci Paolo Pollo Rodighiero Collaborazione alla scrittura drammaturgica Roberta Scalone Voci classe IIB Scuola Elementare Giovanni XXIII – Padova Voce recitante Rosario Donnagelo

Poema di rapide navi, di lance e di carri, di uomini e armature, di Dei e di ira funesta, di cani e cavalli veloci, dall’alba colore dell’oro, fino al tramonto.

Uno spettacolo, sul filo del racconto del più antico poema d’Occidente, raccontato dagli oggetti e dalle immagini di Antonio Panzuto, con le voci dei bambini che sfidano le parole sapienti e preziose di Omero. Figure azionate a vista e parole appese a fili o sospese nella polvere, combattenti sopraffatti e vincitori smarriti si contendono il campo di battaglia in un’azione teatrale che segue le regole serie, un po’ oscure di un gioco mitico. Omero è leggenda, probabile poeta mai esistito, le cui tracce si perdono nel nulla: vaghiamo tra le sue parole e le meravigliose similitudini, per raccontare il mito di una guerra infinita che dura fino ai giorni nostri. Nell’Iliade affrontiamo la narrazione con le regole di un gioco “senza senso apparente”, fatto di metafore, parole, azioni e caratteri umani, costruendo immagini con oggetti naturali e semplici dispositivi meccanici, contrappesi che sollevano le figure dal mondo e carrucole che spostano il peso da una parte all’altra del campo di battaglia. In questa vicenda di uomini in guerra, decidono gli Dei, dalle sembianze e sentimenti umani: si amano e si odiano, tramano inganni, mostrano desideri, vanità, invidia, non danno tregua e intervengonodirettamente nelle vicende terrene, muovono i guerrieri e impongono la loro volontà: incarnano terribilmente il volto incontrollabile del destino.

“…Giacciono sulle loro navi gli eroi più forti, colpiti da freccia o da lancia. E ferito è il figlio di Tidéo, il forte Diomede e Odisseo dalla lancia gloriosa e Agamennone… e Macaone sconfitto da un dardo. …nelle mie curve membra, la forza non è più quella di un tempo, mentre nella pianura si affronta la battaglia violenta… Che cosa avverrà? Che faremo dunque? (P.P.) “

antoniopanzuto.it

Biglietti

Esodo, Suore nella tempesta Intero 15 euro – Ridotto 12 euro

La scimmia, Da Qui alla Luna, Piano Solo Intero 12 euro – Ridotto 10 euro

Or non vedi tu, Picablo, Omero-Iliade Intero 8 euro – Ridotto 4 euro

Carnet 3 spettacoli Teatro dei Ragazzi e delle Famiglie:

Intero 16 euro 10 euro Fino a 13 anni

Prenotazione Carnet, Biglietti:

info@echidnacultura.it

Tel. 371 1926476

Tel. 340 9446568

Biglietteria

Il giorno dello spettacolo un’ora prima dell’inizio. I biglietti prenotati vanno ritirati entro 15 minuti dall’inizio.

Riduzioni: Soci Coop Alleanza 3.0, persone over 65 e under 25, persone con indennità di accompagnamento, residenti a Vigonza, iscritti alla biblioteca comunale, iscritti Università Vigontina, Abbonati #TempoPresente e Ritratti d’Attore, possessori carnet Teatro dei Ragazzi e delle Famiglie; iscritti BelVedere Lab.; Alle persone con disabilità in carrozzina sono riservati 2 posti a rappresentazione (previa prenotazione) di cui uno gratuito

Si consiglia di controllare l’orario d’inizio degli spettacoli – posti numerati

Informazioni

Tel. 371 1926476 – 340 9446568 – info@echidnacultura.it

Tel 049 8090325 – ass.cultura@comune.vigonza.pd.it – www.comune.vigonza.pd.it

