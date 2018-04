Conferenza e visita al Museo di anatomia patologica per One Book One City a Padova

L’università e il comune di Padova organizzano “One Book One City Padova”, un progetto di lettura individuale e collettiva di un unico libro importante, scelto per il suo valore letterario e culturale che sia in grado di parlare al presente e alle persone di tutte le età.

Il libro scelto è il romanzo “Frankenstein, o il Prometeo moderno”, della scrittrice inglese Mary Shelley.

SCOPRI LA RASSEGNA COMPLETA

I partecipanti a leggere il romanzo da soli o in gruppo e a proporre iniziative come gruppi di lettura, discussioni e dibattiti, iniziative artistiche, reinterpretazioni, riscritture condivise del testo letterario sui social network.

Il progetto prevede anche una serie di appuntamenti.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Prossimi appuntamenti

Martedì 8 maggio, ore 17 - Anfiteatro Morgagni, istituto di Anatomia patologica

“La storia naturale dell’uomo e l’intervento della scienza sui corpi”

Conferenza e visita al museo di Anatomia patologica con Gaetano Thiene

Partecipazione

Le modalità di partecipazione al progetto sono disponibili sul sito www.unipd.it/onebookonecity.

Informazioni

One Book One City Padova

www.unipd.it/onebookonecity

Pagina Facebook