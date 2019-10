One book one city: aperitivo col vecchio che leggeva romanzi d'amore alla LibrOsteria Padova

One Book One City: venerdì 18 ottobre, ultimo appuntamento con “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore”.

Dettagli

Venerdì 18 ottobre presso la Librosteria in via Savonarola 167, alle ore 19.30, si terrà l’ultimo appuntamento di One Book One City dedicato al libro di Sepulveda: “Aperitivo col vecchio che leggeva romanzi d’amore”.

Durante la serata gli attori di Acli Arte e Spettacolo e delle compagnie teatrali Jonathan’s Performing Arts, Arlecchino, Teatro delle Ortiche e il Tarassaco realizzeranno una lettura drammatizzata di alcune pagine del libro dello scrittore cileno per chiudere il percorso di eventi realizzati a cura di Renata Rizza Stracquadanio della Compagnia teatrale Jonathan’s Performing Arts e Anna – Rita Di Muro, vicepresidente di AAS Padova.

Info web

https://www.facebook.com/OneBookPadova/

https://ilbolive.unipd.it/it/event/aperitivo1B1C?