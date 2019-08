One book one city: "Un libro per tutti, tutti per Sepulveda", maratona di lettura in piazza dei Signori

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/335890410666541/

Sei un amante della lettura?

Sepulveda è uno dei tuoi autori preferiti?

Vuoi fare parte anche tu di questo straordinario progetto corale?

Se vuoi partecipare alla lettura collettiva che si terrà in piazza dei signori sabato 14 settembre dalle ore 16 manda una mail a leggi.sepulveda@gmail.com entro il 9 settembre e indicaci la pagina o il paragrafo o la frase che vorresti leggere.

Ti risponderemo indicandoti le modalità di partecipazione e in caso la tua scelta fosse già prenotata ti offriremo un'alternativa possibile.

“Un libro per tutti, tutti per Sepulveda“ organizzato da Acli Arte e Spettacolo e dalla Compagnia teatrale Jonathan’s Performing Arts sarà una sorta di maratona letteraria che si svolgerà all’aperto a partire dalle ore 16 fino alle 20 di sabato 14 settembre 2019. L’intento sarebbe quello di invogliare tutti i cittadini a leggere qualche passaggio del libro in questione e per fare ciò abbiamo creato un indirizzo mail al quale tutti possono iscriversi per riservarsi il proprio momento e la propria pagina (o brano) da leggere poi in pubblico. All’interno della manifestazione vorremmo ritagliare uno spazio dedicato ai giovani e giovanissimi cercando in tal modo di diffondere il piacere ella lettura.

Se vuoi partecipare alla lettura scrivici una mail a leggi.sepulveda@gmail.com e facci sapere quale pagina, paragrafo, spezzone vorresti leggere! Sarà nostra cura risponderti e indicarti un’alternativa nel caso il brano da te prescelto fosse già prenotato.

One Book One City Padova è un invito a creare comunità leggendo. È un progetto dell’ Università degli Studi di Padova realizzato con il Comune di Padova, riconosciuta “Città che legge”. È un programma di lettura individuale e collettiva di un unico libro importante, scelto per il suo valore letterario e culturale e perché, antico o moderno, sa parlare al presente a persone di tutte le età.

Grazie alla partecipazione di tutti, One Book One City Padova potrà essere anche un laboratorio di idee, di momenti di creatività e di festa, un insieme di iniziative eterogenee – quali readings, proiezioni di film, progetti teatrali, mostre, concorsi – e di attività in università, nelle scuole, nelle librerie, nelle biblioteche e nei quartieri di Padova ed è tutto ciò che vi verrà in mente.

Il libro scelto quest’anno è Il vecchio che leggeva romanzi d’amore di Sepulveda. Pubblicato nel 1989 e uscito in Italia 25 anni fa, il romanzo narra del vecchio Antonio José Bolivar, che vive ai margini della foresta amazzonica equadoriana. Vi è approdato dopo molte disavventure che non gli hanno lasciato molto: i suoi tanti anni, la fotografia sbiadita di una donna che fu sua moglie, i ricordi di un’esperienza, finita male, di colono bianco e alcuni romanzi d’amore che legge e rilegge nella solitudine della sua capanna sulla riva del grande fiume. Ma nella sua mente, nel suo corpo e nel suo cuore è custodito un tesoro inesauribile, che gli viene dall’aver vissuto “dentro” la grande foresta, insieme agli indios shuar: una sapienza particolare, un accordo intimo con i ritmi e i segreti della natura che nessuno dei famelici gringos saprà mai capire.

Acli Arte e Spettacolo Padova aderisce all’iniziativa con una serie di eventi a cura di Renata Rizza Stracquadanio della Compagnia teatrale Jonathan’s Performing Arts e Anna – Rita Di Muro.

Info web

https://www.facebook.com/events/335890410666541/

https://www.facebook.com/OneBookPadova/

Gallery