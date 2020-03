OneRepublic live a Padova alla Kione arena

Onerepublic

annunciato il nuovo tour europeo

due le date italiane

29 ottobre

Padova (Kioene arena)

OneRepublic annunciano il nuovo tour europeo previsto per l’autunno di quest’anno. Saranno due i concerti italiani: il 29 ottobre 2020 a Padova alla Kioene Arena.

La messa in vendita generale inizierà a partire dalle ore 11 di venerdì 13 marzo sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia e in tutti i punti vendita autorizzati.

La nuova leg li vedrà protagonisti con tappe in Europa ed Asia con il primo concerto a Ureki (Georgia) il 10 ottobre e l’ultimo a Mosca (Russia) il 20 novembre. Il nuovo tour segue alcune date intime previste in Europa all’inizio di marzo che includono il London Palladium e l’Olympia di Parigi.

OneRepublic pubblicheranno il loro quinto album in studio – il primo da Oh My My del 2016 – quest’anno. La band ha già rilasciato i singoli “Rescue Me” e “Wanted”. Il frontman degli OneRepublic, Ryan Tedder, è impegnato con una serie di progetti che lo vedono al lavoro con alcuni fra i nomi più famosi del mondo del pop (è stato produttore esecutivo e co-autore dell’ultimo disco dei Jonas Brothers e ha scritto hit per Camila Cabello, P!nk, 5 Seconds of Summer, Sam Smith e Anitta). Tedder è inoltre impegnato come giudice nel talent show televisivo “Songland”, di cui è anche produttore e si appresta a filmare la seconda stagione.

OneRepublic sono formati dal cantautore e frontman del gruppo Ryan Tedder, dai chitarristi Zach Filkins e Drew Brown, dal bassista Brent Kutzle e dal batterista Eddie Fisher. La band ha pubblicato il primo album Dreaming Out Loud nel 2007. Il successo è arrivato con il singolo Apologize, hit multiplatino che è salita ai vertici delle classifiche di tutto il mondo. Nel 2009 la consacrazione con il secondo disco Waking Up, che includeva le hit All The Right Moves, Secrets e Good Life. Nel 2013 la band ha pubblicato il terzo disco Native, anticipato dal singolo Counting Stars (33 milioni di copie vendute). Il quarto disco è arrivato solo nel 2016, Oh My My. Nel 2018 la band ha pubblicato Start Again featuring Logic, brano inserito nella colonna sonora della serie tv Tredici e Connection, parte della campagna pubblicitaria Jeep.

