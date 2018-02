Sabato 10 febbraio alle 21, nel salone del Patronato San Bellino, va in scena la brillante commedia teatrale in dialetto veneto "Dell'onestà me so desmentegà", del gruppo Teste Toste.

L'evento è promosso dal circolo Noi di San Bellino e fa parte del ciclo di spettacoli "N'demo a teatro in saeon!".